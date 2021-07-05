Велика вода на Одещині: відкачують із житлових будинків, у Южному затопило відділення поліції

Працівники ДСНС надають допомогу по відкачуванні дощової води.
В Одеській області вночі вирувала негода. Зранку у самому місті затопило вулиці. В області співробітники ДСНС теж усувають наслідки зливи.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, до рятувальників надійшли чотири виклика, на які задіяли 17 рятувальників і чотири одиниці спецтехніки.
Так, в Южному о 7 ранку відкачували 60 кубометрів води з двору і приміщення відділення поліції.
У селі Курісово в Лиманському районі затопило чотири домогосподарства.
Ще один будинок затопило в Роздільній.
Раніше повідомлялось, що в Одесі після нічної зливи затопило вулиці. Маршрут транспорту довелось змінити. Водії буквально пливли вулицями.