Велика вода на Одещині: відкачують із житлових будинків, у Южному затопило відділення поліції

Велика вода на Одещині: відкачують із житлових будинків, у Южному затопило відділення поліції

Працівники ДСНС надають допомогу по відкачуванні дощової води.

В Одеській області вночі вирувала негода. Зранку у самому місті затопило вулиці. В області співробітники ДСНС теж усувають наслідки зливи.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, до рятувальників надійшли чотири виклика, на які задіяли 17 рятувальників і чотири одиниці спецтехніки.

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Так, в Южному о 7 ранку відкачували 60 кубометрів води з двору і приміщення відділення поліції.

У селі Курісово в Лиманському районі затопило чотири домогосподарства.

Ще один будинок затопило в Роздільній.

Раніше повідомлялось, що в Одесі після нічної зливи затопило вулиці. Маршрут транспорту довелось змінити. Водії буквально пливли вулицями.

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