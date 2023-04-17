"Велика вода" в Україні: екологи розповіли причину підтоплень та застерігли

Найближчими днями води через повені в Україні стане більше. Під загрозою затоплення або вже затопленими опинилися Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Київська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області.

В Україні найближчими тижнями може ще більше піднятися пів води через повені. Наразі в деяких містах та селах люди вже використовують для пересування човни. Водночас є випадки підтоплень мостів та зміни кольору води в кранах киян.

Про це пише BBC Україна.

В ДСНС переконали українців в тому, що ситуація з підтопленням контрольована, а жертв та потерпілих немає. Під водою наразі вже близько тисячі домогосподарств, з яких половина - у Чернігівській області. В самому ж регіоні, за даними голови обладміністрації В’ячеслава Чауса, не виключають евакуації місцевого населення. Якщо вода дійсно підніметься - затопленими будуть 22 населених пункти, а це - понад чотири тисячі людей.

"Вода піднімається. Ми очікуємо цьогоріч паводок на рівень вище, ніж був у 2013 році. Сьогодні сім населених пунктів підтоплені – ті, що по руслу Дніпра", - розповів очільник області.

Яка ситуація в Києві

В столиці також є проблеми з підтопленнями. Місцеві публікують в Мережі фото парків поблизу Дніпра. Гідропарк, парк "Наталка" на Оболоні - у воді.

Водночас екологи та метеорологи запевняють, що підняття рівня води в цю пору року - нормальне явище. Хоча якість та колір води в кранах киян може погіршитися, каже Київводоканал.

"Під час паводка може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість. Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність", - запевняють у Київводоканалі.

Водночас наповненню річок сприяли рясні дощі та підвищення рівня підземних вод.

"На фоні тотального зневоднення в світі подібне явище виглядає надприродно. Хоча фахівці запевняють, що природа має певну циклічність. Подібне явище відбувається раз в десять років. Так, весна 2013 року також відзначалась високою водністю", - пояснюють в Укргідроенерго "Вечірньому Києву".

Яка думка екологів

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в рамках телемарафону заявила, що однією з причин підтоплень, крім збільшення рівню води через паводки, став і людський фактор. Зокрема йдеться про порушення правил користування прибережними смугами, водоохоронними смугами, заплавами.

“Київський еколог Михайло Петелицький вважає, що через збіг факторів є висока імовірність, що повінь 2023 року буде найбільшою з початку незалежності України. За його словами, саме зараз рівень води перетинає відмітку 2013 року і продовжує зростати”, - пише BBC Україна.

На ситуацію вплинула і забудова природних заплав.

"Піднявши гідронамивом практично увесь лівий берег Дніпра, в Києві було створено досить вузький коридор, який не дозволяє річці розливатися на широкі простори, як це було в минулі століття, адже цілі житлові масиви виросли на місці колишньої заплави Дніпра", - написав у себе в соцмережі еколог Михайло Петелицький.

Нагадаємо, що в Києві зараз немає аварійних підтоплень, проте пік паводків прогнозують на 22 квітня.

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