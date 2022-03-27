Великдень 2022: цікаві факти про одне з найбільших християнських свят

ТСН.ua підібрав 10 цікавих фактів про Великдень, які ви могли не знати.
Одне з найбільших християнських свят - Великдень - прийнято наповнювати світлими думками, добрими справами та радісними привітаннями. Великдень 2022 року християни східного обряду будуть святкувати 24 квітня. У католиків традиційно це свято пройде раніше - 17 квітня. Про Великдень знають навіть найменші українці. Проте є певні цікаві факти про це свято, які ви могли раніше не знати.
Чому у католиків і християн східного обряду Великдень святкують в різні дати?
Зазвичай дати святкування Великодня у католиків та християн східного обряду не збігаються, хоча деколи свято припадає на один день. Пояснити це досить просто: коли в XVI столітті запровадили календарну реформу, православні християни почали використовувати юліанський календар для літочислення, а католики - григоріанський. Великдень завжди святкується в першу неділю після першої повні, яка приходить після весняного рівнодення.
Чому Великдень вважається найдовшим святом в церковному календарі?
Для християнина Воскресіння Ісуса Христа - найважливіша подія. Згідно з церковними канонами в великодній період входять дати від Світлого Свята Христового Воскресіння до дня Вознесіння Господнього на небеса і триває цілих 40 днів. Протягом цього часу люди христосаються, славлять Сина Божого, відвідують богослужіння в храмах.
Чому на Великдень прийнято вітатися "Христос Воскрес"?
Змалечку нас вчать, що на Великдень потрібно вітатися фразою "Христос Воскрес" та відповідати іншим "Воістину Воскрес". За переказами вперше це великоднє вітання використав ангел, що спустився на землю з небес до жінок-мироносець, які прийшли до Гробу Господнього в неділю і не знайшли там його тіла. Коли жінки розповідали про це апостолам, то, щоб підтвердити свої слова, промовили "Воістину Воскрес". Так і з'явилася традиція, яка жива до наших часів.
В чому полягає ритуал "христосування"?
Ритуал "христосування" один з найстаріших. Люди тричі цілують один одного в щоку зі словами "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!". Це називається "святим поцілунком". Вважається, що коли "христосаєшся", то ділишся з іншим світлою новиною про воскресіння Христа.
Чому на Великдень печуть паску?
Існує давній переказ, згідно з яким Ісус Христос після свого воскресіння приходив до своїх апостолів саме під час трапез. Тому для нього почали залишати порожнє місце, ставили тарілку з хлібом. Така традиція збереглася, а тому в храмі на спеціальному столику завжди залишають хліб для Сина Божого. Після богослужіння його розділяють на шматки та роздають парафіянам. З часом кожна господиня почала випікати хліб на свято. Округлу форму вибрали не випадково - саме таким був саван Христа.
Звідки з'явився звичай розфарбовувати яєчка?
Такий звичай є не лише у українців, практично всі європейські народи розфарбовують яйця до Великодня. Але тільки у нас яєчкам притаманні українські народні орнаменти. Перше пасхальне яйце, згідно з церковною легендою, Марія Магдалена принесла римському імператору Тиберію. Коли вона вперше прийшла до нього та розповіла про воскресіння Христа, він вигукнув, що це неможливо так само, як і червоне яйце. В той же момент звичайне куряче яйце, яке імператор тримав у руці, почервоніло.
В чому різниця між крашанками і писанками?
В Україні існує дві категорії фарбованих яєць: крашанки і писанки. Яка між ними різниця?
Писанки - розфарбовують за допомогою бджолиного воску та фарбами. Це сирі яйця, з яких після фарбування витягують середину. Їх дарують один одному.
Крашанки - круто зварені яйца, зафарбовані найчастіше в один колір без візерунків.
Найстаріша паска в світі була виготовлена 1821 року
Вона збереглася до наших днів. Приготував її Вільям Скіннер, який працював булочником. пра-пра-правнучка Скіннера, Ненсі Тітман, зберегла сімейну реліквію. Цікаво, що паска пахне як свіжа і навіть не запліснявіла. На ній помітно зображення хреста.
Найбільша паска України була спечена 2013 року
Виготовили її місцеві жителі міста Харцизьк (Донецька область). Важила випічка 2 тонни 880 грам. Щоб виготовити гігантську паску знадобилося 1,5 тонн борошна, близько 7500 яєць, 300 кг родзинок, 3 кг ваніліну та 35 кг дріждів.
Чому в Європі символом Великодня є кролики?
Кролики - надзвичайно плодючі тварини, а тому вони є символом родючості і благополуччя. Традиція дарувати фігурки кроликів на Великдень з'явилася в Німеччині в XVI столітті та з часом поширилася в інші країни Європи. До цих пір вона була популярною у католиків, але сьогодні часто кроликів дарують також у християн східного обряду. Також існує цікава дитяча великодня гра - потрібно залишити в таємному місці гніздечко з різнобарвними яєчками для кролика і чекати подарунків.