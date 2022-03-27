Великдень 2022: цікаві факти про одне з найбільших християнських свят

ТСН.ua підібрав 10 цікавих фактів про Великдень, які ви могли не знати.

Одне з найбільших християнських свят - Великдень - прийнято наповнювати світлими думками, добрими справами та радісними привітаннями. Великдень 2022 року християни східного обряду будуть святкувати 24 квітня. У католиків традиційно це свято пройде раніше - 17 квітня. Про Великдень знають навіть найменші українці. Проте є певні цікаві факти про це свято, які ви могли раніше не знати.

Чому у католиків і християн східного обряду Великдень святкують в різні дати?

Чому християни східного обряду і католики святкують Великдень в різні дати? / pixabay.com

Зазвичай дати святкування Великодня у католиків та християн східного обряду не збігаються, хоча деколи свято припадає на один день. Пояснити це досить просто: коли в XVI столітті запровадили календарну реформу, православні християни почали використовувати юліанський календар для літочислення, а католики - григоріанський. Великдень завжди святкується в першу неділю після першої повні, яка приходить після весняного рівнодення.

Чому Великдень вважається найдовшим святом в церковному календарі?

Чому Великдень - найдовше свято в церковному календарі? / pixabay.com

Для християнина Воскресіння Ісуса Христа - найважливіша подія. Згідно з церковними канонами в великодній період входять дати від Світлого Свята Христового Воскресіння до дня Вознесіння Господнього на небеса і триває цілих 40 днів. Протягом цього часу люди христосаються, славлять Сина Божого, відвідують богослужіння в храмах.

Чому на Великдень прийнято вітатися "Христос Воскрес"?

Чому на Великдень кажуть "Христос Воскрес!"? / pixabay.com

Змалечку нас вчать, що на Великдень потрібно вітатися фразою "Христос Воскрес" та відповідати іншим "Воістину Воскрес". За переказами вперше це великоднє вітання використав ангел, що спустився на землю з небес до жінок-мироносець, які прийшли до Гробу Господнього в неділю і не знайшли там його тіла. Коли жінки розповідали про це апостолам, то, щоб підтвердити свої слова, промовили "Воістину Воскрес". Так і з'явилася традиція, яка жива до наших часів.

В чому полягає ритуал "христосування"?

Що означає ритуал "христосування"? / pixabay.com

Ритуал "христосування" один з найстаріших. Люди тричі цілують один одного в щоку зі словами "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!". Це називається "святим поцілунком". Вважається, що коли "христосаєшся", то ділишся з іншим світлою новиною про воскресіння Христа.

Чому на Великдень печуть паску?

Чому на Великдень готують паску? / pixabay.com

Існує давній переказ, згідно з яким Ісус Христос після свого воскресіння приходив до своїх апостолів саме під час трапез. Тому для нього почали залишати порожнє місце, ставили тарілку з хлібом. Така традиція збереглася, а тому в храмі на спеціальному столику завжди залишають хліб для Сина Божого. Після богослужіння його розділяють на шматки та роздають парафіянам. З часом кожна господиня почала випікати хліб на свято. Округлу форму вибрали не випадково - саме таким був саван Христа.

Звідки з'явився звичай розфарбовувати яєчка?

Чому на Великдень розфарбовують яєчка? / pixabay.com

Такий звичай є не лише у українців, практично всі європейські народи розфарбовують яйця до Великодня. Але тільки у нас яєчкам притаманні українські народні орнаменти. Перше пасхальне яйце, згідно з церковною легендою, Марія Магдалена принесла римському імператору Тиберію. Коли вона вперше прийшла до нього та розповіла про воскресіння Христа, він вигукнув, що це неможливо так само, як і червоне яйце. В той же момент звичайне куряче яйце, яке імператор тримав у руці, почервоніло.

В чому різниця між крашанками і писанками?

Писанки і крашанки - в чому різниця? / pixabay.com

В Україні існує дві категорії фарбованих яєць: крашанки і писанки. Яка між ними різниця?

Писанки - розфарбовують за допомогою бджолиного воску та фарбами. Це сирі яйця, з яких після фарбування витягують середину. Їх дарують один одному.

Крашанки - круто зварені яйца, зафарбовані найчастіше в один колір без візерунків.

Найстаріша паска в світі була виготовлена 1821 року

Найстаріша паска у світі

Вона збереглася до наших днів. Приготував її Вільям Скіннер, який працював булочником. пра-пра-правнучка Скіннера, Ненсі Тітман, зберегла сімейну реліквію. Цікаво, що паска пахне як свіжа і навіть не запліснявіла. На ній помітно зображення хреста.

Найбільша паска України була спечена 2013 року

Найбільша паска України

Виготовили її місцеві жителі міста Харцизьк (Донецька область). Важила випічка 2 тонни 880 грам. Щоб виготовити гігантську паску знадобилося 1,5 тонн борошна, близько 7500 яєць, 300 кг родзинок, 3 кг ваніліну та 35 кг дріждів.

Чому в Європі символом Великодня є кролики?

Чому кролики - символ Великодня? / pixabay.com

Кролики - надзвичайно плодючі тварини, а тому вони є символом родючості і благополуччя. Традиція дарувати фігурки кроликів на Великдень з'явилася в Німеччині в XVI столітті та з часом поширилася в інші країни Європи. До цих пір вона була популярною у католиків, але сьогодні часто кроликів дарують також у християн східного обряду. Також існує цікава дитяча великодня гра - потрібно залишити в таємному місці гніздечко з різнобарвними яєчками для кролика і чекати подарунків.