Великдень-2022: онлайн-трансляція богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ

Цього року через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів вірян просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн.

У кафедральному храмі помісної Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі - онлайн-трансляція Великоднього богослужіння розпочнеться в суботу, 23 квітня, о 23:30. Закінчення - 24 квітня о 03:00 (орієнтовно).

Очолює Пасхальне богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

Пряма трансляція:

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.