Коли Пасха 2022 року у католиків і православних християн? / pixabay.com

Великдень 2022 року: коли українці святкують найголовніше церковне свято і які традиції існують

Великдень 2022 року: коли українці святкують найголовніше церковне свято і які традиції існують

Православні християни будуть святкувати Великдень 2022 року на тиждень пізніше за католиків. ТСН.ua розповідає, як правильно розраховувати дату Воскресіння Христового (Пасхи), чому це свято щороку припадає на різні дні та які традиції святкування Великодня існують.

Великдень 2022 року: коли святкують католики та православні

В церковному календарі Великдень (Воскресіння Господнє, Пасха) вважається найголовнішим християнським святом. Воно символізує світле воскресіння Ісуса Христа після розп’яття його на горі Голгофі. Це свято є торжеством перемоги над смертю і очищенням від гріхів. Саме з дати Великодня церковний календар веде свій відлік. Тому серед християн це свято ще називають “свято свят та урочистість з урочистостей”.

Багато інших свят в церковному календарі прив’язані до дати Воскресіння Господнього та є перехідними. Зокрема: Трійця, Вознесіння Господнє, Масляний тиждень, Великий піст, Лазарева субота, Світла Семидниця і інші. Тому вірянам важливо знати, коли святкують Великдень 2022 року, щоб орієнтуватися в церковному календарі.

Коли Великдень 2022 року у православних християн: календар перехідних свят

Отже, християни східного обряду святкують Великдень 2022 року у неділю, 24 квітня. А у католиків це свято цього року припадає на 17 квітня (усього на тиждень раніше).

Пасха 2022 року: чому дата свята постійно змінюється

Щороку дата святкування Воскресіння Господнього розраховується по місячному календарю і тому свято вважається перехідним. Традиційно Великдень припадає на першу неділю після повного місяця, який приходить після весняного рівнодення. Ці розрахунки допомагають зрозуміти, що Великдень в різні роки можуть святкувати в діапазоні від 4 квітня до 8 травня.

Щороку Воскресіння Господнє (Пасха) у православних християн та католиків не збігається в даті і святкується в різні дні. Це пояснюється тим, що церкви використовують різні календарі для літочислення. Християни східного обряду живуть за юліанським календарем, а західного обряду — за григоріанським календарем.

Великдень 2022 в Україні: традиції, обряди та звичаї

Пасха 2022 в Україні: традиції, обряди, символіка / pixabay.com

Традиції святкування Пасхи в різних регіонах нашої країни залишаються незмінними протягом багатьох століть. Основна символіка цього великого церковного свята пов’язана саме з богослужіннями, але існують і інші важливі символи цього дня:

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нічне пасхальне богослужіння відрізняється особливою урочистістю, адже саме Пасха в церковному календарі вважається найбільшим святом;

відрізняється особливою урочистістю, адже саме Пасха в церковному календарі вважається найбільшим святом; христосування (особливе пасхальне привітання) — потрібно сказати “Христос Воскрес!” і почути у відповідь “Воістину воскрес”;

(особливе пасхальне привітання) — потрібно сказати “Христос Воскрес!” і почути у відповідь “Воістину воскрес”; вогонь , який є Божим Світлом — всі віруючі запалюють лампадки чи свічки і несуть їх додому;

, який є Божим Світлом — всі віруючі запалюють лампадки чи свічки і несуть їх додому; ранішня пасхальна трапеза — після богослужіння накривають багатий святковий стіл з тих продуктів, які були освячені вночі або напередодні ввечері, цим самим закінчується Великий піст;

— після богослужіння накривають багатий святковий стіл з тих продуктів, які були освячені вночі або напередодні ввечері, цим самим закінчується Великий піст; свячена паска і крашанки — символи воскресіння Ісуса Христа;

— символи воскресіння Ісуса Христа; хресний хід — він відбувається вночі перед богослужінням до храму і супроводжується церковними піснями;

— він відбувається вночі перед богослужінням до храму і супроводжується церковними піснями; передзвони великодні — символ того, що закінчилося семиденне мовчання;

— символ того, що закінчилося семиденне мовчання; молитва під час церковних передзвонів, яка приносить здоров’я, удачу і благополуччя — "Христос Воскрес, моїй родині здоров'я, моєму дому багатства, моєму полю врожаю. Амінь".

Пасха 2022 року і народні прикмети

Великдень 2022: народні прикмети / pixabay.com

У християн східного обряду здавна існує повір’я: “На Великдень на небі обов’язково “грає” сонечко”. Тобто небесне світило переливається помаранчевими, жовтими і червоними кольорами. Вважається, якщо підстерегти мить переміни, то весь рік будеш щасливим. Також у наших пращурів існували народні прикмети, пов’язані з погодою: