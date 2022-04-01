Великдень 2022 у католиків: які традиції існують і чим вони відрізняються від святкування у православних / Pexels

Великдень 2022 у католиків: коли та основні відмінності від традицій святкування у православних

Великдень 2022 у католиків: коли та основні відмінності від традицій святкування у православних

Великдень - найбільше свято в церковному календарі християн західного та східного обряду. Віряни проходять через суворий піст та з нетерпінням чекають цього світлого дня. Проте мало хто знає, що існують відмінності від традицій святкування у православних та католиків. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли Великдень 2022 у католиків

Великдень - це свято на честь Воскресіння з мертвих Сина Божого, Ісуса Христа. Дата цієї події постійно змінюється. Вона обчислюється за місячно-сонячним календарем. Традиційно - це перша неділя після повного місяця після весняного рівнодення. Християни східного та західного обрядів найчастіше святкують Великдень в різні дні. Це пов'язано з використанням різних календарів. Православна церква використовує юліанський календар, а католики - григоріанський.

Великдень 2022 року у католиків припадає на 17 квітня. А ось православні християни будуть святкувати цю подію всього лише через тиждень - 24 квітня.

Великдень 2022: відмінності між традиціями та обрядами

Великдень 2022 у католиків: традиції та обряди / Pexels

Насамперед, варто поговорити про Великий піст. І католики, і православні християни перед Великоднем дотримуються певних обмежень у їжі. Але у християн західного обряду вони менш суворі. Якщо православним вірянам після Масниці заборонено вживати яйця, м'ясо, молочні продукти, рибу, то у католиків існує заборона лише на м'ясні продукти. Суворого посту притримуються лише в певні дні - Попільну середу, Страсну п'ятницю та Велику суботу.

Католики починають святкувати Великдень ще в Страсну суботу. Саме цього дня в храмах проходить особливе богослужіння - Надвечір'я Великодня. Перед початком служби запалюють Пасхал - це особлива велика великодня свічка, від якої всі католики запалюють свої свічечки. Пізніше Пасхал запалюють на всіх великодніх богослужіннях.

Основним символом Великодня у католиків вважається великодній кролик. Він знаменує процвітання та успіх. В багатьох країнах світу існує легенда, що саме кролик приносить вночі шоколадні яйця та ховає їх в будинку. Вранці діти в першу чергу починають шукати ці солодкі подарунки. Католики люблять прикрашати свої домівки фігурками кроликів. А ще обов'язково печуть печиво, пряники і булочки у вигляді цих милих звірят. Їх прийнято роздавати всім знайомим та друзям з побажаннями гарного Великодня.

Для католиків Великдень - це сімейне свято, яке обов'язково святкують в колі найближчих родичів. Ввечері традиційно вся сім'я збирається за святковим столом. Господині цілий день готують головну страву - м'ясо кролика, індички або курки. Вечерю починають з крашанок - розфарбованих у червоний колір курячих яєць. Перед цим їх освячують під час святкового богослужіння. Потім переходять до великоднього хліба і лише в кінці їдять м'ясо.

Чи печуть католики паску?

Чи печуть католики паску? / Pexels

Паски печуть не в усіх країнах, де проживають католики. Наприклад, серед італійців популярний дріжджовий пиріг з горіхами та цукатами в формі голуба, який називається "Коломбо". В Польщі традиційно печуть пісочний пиріг з горіховою або фруктовою начинкою - мазурек. Англічани полюбляють здобні булочки з надрізаним хрестом зверху - hot cross buns.

В Іспанії готують цілий торт з шоколадом та мигдалем, який прикрашають шоколадними кроликами та крашанками. А називають його Мона де Паскуа. Греки печуть найбільш схожий на православну паску хліб з різними начинками, який називається цурекі. Фіни ж обов'язково подають до великоднього столу кашу з солоду та житнього борошна (мяммі), яку прийнято їсти з морозивом.

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