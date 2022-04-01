Великдень 2022: як відрізняються традиції і звичаї в різних країнах світу

Для всіх християн, незалежно від обряду, Великдень - найсвітліше та найбільше свято.Традиції його святкування формувалися віками. Цікаво, що в кожного народу є свої звичаї на Великдень. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Франція

Головна традиція Великодня у Франції полягає в тому, що в період від Чистого четверга до Страсної суботи церковні дзвони мовчать в пам'ять про страждання через які пройшов Ісус Христос. А ось на саме свято, у неділю, вони починають весело дзвонити, щоб сповістити всім людям радісну звістку - Воскресіння Сина Божого. Коли французи цього дня чують церковний дзвін, вони цілуються та обнімаються.

Також у Франції на Великдень прийнято ховати від дітей шоколадні яйця. Малечі ж розповідають легенду, що великодній кролик розкидав по дому смачні крашанки, які потрібно відшукати. А ще діти підкидають шоколадні яйця вгору - чиє яйце впаде на землю, той програв. В деяких регіонах по вулицях міста їздить карета, запряжена білими кіньми. Її доверху наповнюють крашанками.

Іспанія

В Іспанії існує своя традиція на Великдень. В це свято популярний Великий хід, під час якого хлопчики несуть пальмові гілки, а дівчата - пальмові гілки, прикрашені солодощами. В кінці ходу всі діти отримують благословення від священника. Найвідоміший Великий хід відбувається в Севільї.

В Пальма-де-Майорка прийнято розігрувати перед церквою Страсті Христові. А ось у Вергесі (Жирона) чоловіки традиційно переодягаються в костюми скелетів, танцюють спеціальний танець, а потім лякають перехожих.

Швецарія

Кожна кантона в Швейцарії має свої окремі великодні традиції. Наприклад в західних регіонах країни в Страсну п'ятницю спеціальні плакальниці ("Les Pleureuses") несуть вулицями міст знаряддя тортур Ісуса Христа та хустку з потом святої Вероніки. В цей час вони співають великодніх пісень та моляться.

А ось в Валіссі прийнято роздавати сир, хліб та вино. В минулі століття на Страсну п'ятницю тут ходили босоніж, але сьогодні валіссійці перед сходом сонця другого дня після Великодня йдуть на довколишні пагорби. Там вони вітають сонце піснями і танцями. Тут вірять, що небесне світило - це символ відродження Сина Божого.

Греція

Греція - православна країна, а тому традиції Великодня тут багато в чому схожі на ті, які збереглися в Україні. Тут також розфарбовують крашанки та несуть їх і інші наїдки на вечірню месу. Також в Греції прийнято приносити з собою палаючі свічки білого кольору. Опівночі їх всіх гасять. Вважається, що палаюча свічка - символ Ісуса Христа, а вогонь - світло, яке передається людям.

На великодній стіл в Греції обов'язково готують "магіріцу" - традиційний суп з баранячих потрухів. Не забувають і про алкогольні напої - на Великдень обов'язково відкорковують перше вино з минулорічного врожаю - Рецина. Тут дуже популярні пікніки на природі, на яких прямо на вогнищах смажать ягнят.

В Салоніках місцеві і туристи можуть безкоштовно поласувати м'ясом, солодким чуреком, крашанками та вином. Столи традиційно виставляються в місті міським муніціпалітетом. Весь тиждень греки співають пісень, прославляючи Воскресіння Христа.

В Греції на Великдень традиційно ласують супом з баранячих потрухів / Pexels

Італія

В Італії на Великдень прийнято пекти особливий "Пасхальний торт" - солоний пиріг зі шпинатом та вареними яйцями. Своєю формою він нагадує церковний купол. Коли на Страсну п'ятницю вулицями міста ідуть процесії, то люди, одягнені в чорний одяг, несуть в руках хрести та запалені свічки.

Основною стравою на Великдень в Італії вважається баранина. Її ставлять на стіл навіть в найменшому селі. А в неаполітанців існує особливий рецепт гарніру- смажені артишоки. Також до баранини пропонують салат з солодкого перцю, латуку, сердечок артишоків, оливок, помідорів, часнику та петрушки.

Великобританія

В Англії традиційно на Великдень одягають нове вбрання, що є символом початку весни, кінця поганої погоди. В великодні кошики обов'язково кладуть яйця, хліб та іншу їжу, яку освячують під час богослужіння в церкві. В перший понеділок після Великодня тут прийнято дарувати дітям іграшки та цукерки. А в неділю діти прокидаються і відразу біжать шукати кошик з великодніми шоколадники яйцями, який, за традицією, залишає їм кролик. Проводять навіть спеціальні змагання - дитина, яка збере найбільше яєць, отримує приємний приз.

В Шотландії прийнято всюди запалювати великодні вогні. Звичай цей походить ще з кельтських часів, коли місцеві жителі святкували свято весни.

А ось в Уельсі у Вербну неділю традиційно проводять пісенний конкурс під назвою "Gymansa Ganu". В ньому беруть участь церковні хори зі всіх усюд.

Ірландія Страсну п'ятницю святкує в тиші. До полудня віруючі нічого не їдять, а в Велику суботу в кожному домі запалюють освячені свічки. На Великдень до великоднього столу подають суп з ягняти і зеленої цибулі. На вулицях прийнято влаштовувати танцювальні змагання. Переможцеві дарують смачний пиріг.

Швеція

Традиційно по всій країні проводять церковні служби та розфарбовують крашанки. В Чистий четвер на шабаш з дияволом на пагорбі Blakulla збираються "великодні чаклуни". Цього дня діти традиційно вбираються в чаклунів та ходять з малюнками, на яких написано "Glad Pask" ("Вітаємо з Великоднем"), від будинку до будинку. Жителі натомість дарують їм монетки та цукерки.

На Великдень тут прийнято зрізати гілки з верби та берези, ставити їх в вазу та прикрашати різнокольоровим пір'ям і дерев'яними яєчками. Дітям дарують пасхальне яйце з пап'є-маше, всередині якого ховають цукерки.

Німеччина

В німців Великодень прийнято святкувати два дні - Великодній день (неділя) і наступний понеділок. В цій країні це державні вихідні. Приблизно з IV століття в Німеччині почали освячувати крашанки. В основному яйця фарбують в червоний колір. Символом Великодня в Німеччині - кролик. Його запозичили з давньогерманських культів, коли люди вірили, що цей звір несе особливі святкові яйця (які кури знести не можуть). Напередодні Воскресіння Христового великодній кролик ховає в саду розфарбовані яйця, які діти повинні відшукати. Цікаво, що в деяких регіонах Німеччини яйця "ховає" не заєць, а лисиці, півні, лелеки, журавлі, зозулі. Це пояснюється тим, що кролик довгий час вважався церковю хтивою твариною через свою високу плідність.

Будинки в Німеччині прикрашають великодніми вінками з квітів і гілок, які вже почали розпускатися. Вінок є символом народження нового життя. В деяких регіонах його також прикрашають фруктами, шоколадом, стрічками. Пізніше ці вінки засушують і використовують як оберіг від хвороб.

Польща

Зазвичай в Польщі Великдень святкують два дні: в неділю і понеділок. Зранку в день Воскресіння Господнього всі йдуть на святкову месу, після чого сідають за святковий стіл всією родиною. Їсти не починають, поки не прочитають молитву. На столі обов'язково присутні паска, яйця, ковбаса, м'ясо і хрін.

Понеділок після Великодня тут називають "мокрим понеділком". Поляки обливають один одного водою. Тут вважають, що вода приносить здоров'я, удачу і успіх. Залишитися цього дня сухим - до нещастя.

Фінляндія

Фіни полюбляють святкувати Великдень на природі в колі сім'ї. Свято це триває в країні цілих чотири дні - з п'ятниці до понеділка. З вечора Чистого четверга починають готуватися: печуть паски, фарбують яйця, готують різноманітні страви. В Страсну п'ятницю магазини, банки та інші заклади не працюють. А ось ресторани та кінотеатри в цей день дуже популярні.

В п'ятницю і суботу в Фінляндії розпалюють багаття. Тут вірять, що дим здатний розігнати нечисту силу. Головна традиція святкування полягає в Хресному ході в центрі Гельсінкі, під час якого показують всі Страсті Господні. Традиційно в Фінляндії готують пудинг з житнього борошна - мяммі. А дітям дарують шоколадні яйця і кроликів.

Румунія

Починаючи з Чистого четверга в Румунії припиняються роботи, а жінки приступають до приготування традиційних страв - паска, випечений калач та смажене великоднє ягня. Не забувають фарбувати крашанки. Тут також існує традиція, як і в Україні, створювати писанки - яйця з орнаментами. Ще одна особлива страва, яку можна знайти лише в Румунії і сусідній Молдові - великодня баба "Babele". Цю солодку страву готують в печі з локшини, заливаючи в спеціальні формочки.

Болгарія

Протягом всього Страсного тижня в Болгарії йдуть приготування до найбільшого християнського свята. Рано вранці в Страсний четвер тут прийнято фарбувати яйця. Найстаріша жінка в сім'ї креслить хрест першим пофарбованим яйцем на лобі кожної дитини. А потім його кладуть перед іконами. Тоді ж починають пекти Великодній хліб (калач), який готується з непарної кількості яєць.

Опівночі в неділю починається святкування Великодня. Люди йдуть в храми на святкову літургію, а в руках несуть запалені свічки та пофарбовані яєчка, які потім дарують один одному. Зранку знову відвідують церковну службу і лише тоді сідають за святковий стіл, на якому обов'язково є страва з баранини, салати та червоне вино.

В Болгарії в Страсний Четвер починають фарбувати яйця / Pexels

США

В США кожна сім'я святкує Великдень так, як прийнято в їхній конфесії. Багато американців підтримують традицію фарбування яєць, а також роздають дітям шоколадні цукерки. В понеділок, який слідує після свята Воскресіння, президент США традиційно бере участь у "катанні великодніх яєць" на галявині перед Білим домом.

В Бостоні щороку випускають в продаж ляльок для дітей, які розповідають біблейні історії Пророка Мойсея, Ісуса Христа, старозавітної цариці Естер.

Ізраїль

В Ізраїлі Великдень називається "Песах" і перекладається як "проходити повз". Отримало таку назву свято через те, що за легендою ангел смерті проходив повз будинки іудеїв та вражав тільки єгипетських первістків. Щоб ангел зрозумів, що в цьому будинку живуть євреї, потрібно було заколоти ягня і його кров'ю помазати двері.

Триває Песах 7 днів. А важливим моментом вважається вечеря "седер" (в перекладі "порядок"). Її влаштовують у першу і другу ніч свята. Спочатку в особливій послідовності читають оповідання про Вихід, а потім їдять символічні страви.

Всі сім днів намагаються не вирішувати ділових питань і не працювати. Хоча офіційно цього і не заборонено робити. Час, який звільнився, зазвичай використовують для вивчення Тори та спілкування зі своєю сім'єю.

На сьомий день в Синагогах проводиться Великоднє богослужіння, під час якого читається Пісня Пісень.

Бразилія

В Бразилії на Великдень прийнято дарувати шоколадні яйця з іграшками всередині, які загортають в блискучу упаковку. На святковий стіл обов'язково ставлять солодке. А головне місце займає паска зі шматочками фруктів, яку випікають в формі хреста.

Мексика

В Мексиці Великдень святкують цілих 14 днів - Страсний і Великодній тижні. Тут традиційно проходять яскраві та веселі карнавали з вуличними танцями, фейерверками та гуляннями.