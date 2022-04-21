Великдень у Дніпрі: як працюватимуть церкви та громадський транспорт 24 квітня

Великдень у Дніпрі: як працюватимуть церкви та громадський транспорт 24 квітня

У Великодню ніч комендантська година у Дніпрі скасована. Громадський транспорт у місті працюватиме цілодобово, аби мешканці могли дістатися церков.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Комендантська година у Дніпрі на Великдень

Комендантська година у Дніпрі на Великдень скасована тільки в ніч проти 24 квітня. Ввечері у неділю вона розпочнеться як завжди - о 22:00.

Графік роботи громадського транспорту у Дніпрі на Великдень

Автобуси, трамваї та тролейбуси ходитимуть з інтервалом 30-45 хвилин. З 22:00 до 06:00 курсуватимуть 30 міських маршрутів. Виїхати можна буде з будь-якого району міста.

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Загалом у ніч з 23-го на 24-те квітня у Дніпрі працюватимуть 15 автобусних, 8 тролейбусних та 7 трамвайних маршрутів.

Маршрут 124А курсуватиме за скороченою схемою руху – від житлового масиву Кам’янський (Ломівський) до площі Соборної.

Транспорт працюватиме цілодобово

Як працюватимуть церкви у Дніпрі на Великдень

На Великдень в Україні церкви під час комендантської години будуть закриті. Освячення пасхальних кошиків проведуть, але з урахуванням комендантської години. Про це повідомили поліція, Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Нагадаємо, рашизм в Росії торкнувся навіть Великодня. Там паски прикрашають білою літерою Z на зеленій глазурі.

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