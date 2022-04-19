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Великдень в умовах воєнного часу: графік богослужінь, які можна дивитись дистанційно

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Великдень в умовах воєнного часу: графік богослужінь, які можна дивитись дистанційно

pixabay.com

24 квітня більшість християн східного обряду святкуватимуть Великдень.

В умовах війни це свято краще провести у безпечному місці. Також виконувати обмеження комендантської години. 

Про це повідомили в міністерстві культури та інформаційної політики. 

"Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні ‒ це важливо для безпеки! Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, російські вбивці із Міноборони держави-окупантки заявили про "провокації" у п'яти областях України. Ймовірно, загарбники готуються на Великдень обстрілювати православні храми.

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