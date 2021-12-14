"Велике будівництво": 15 грудня відкривають для руху оновлену об'їзну Тального на Черкащині 

15 грудня о 12 годині на Черкащині планують відкрити рух транспорту на обході міста Тальне.

Дорогу, що входить до складу траси Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань, капітально відремонтували в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор.

"Дорога Н-16 має виняткове значення для регіону, адже поєднує область зі сходу на захід, проходить через міста Золотоноша, Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та закінчується в Умані", - йдеться у повідомленні Служби.

В рамках програми президента трасу Н-16 ремонтують за маршрутним принципом. У 2020 році вдалось відновили 67 км шляху, результат цього року - 127,7 км нової дороги.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.