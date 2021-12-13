"Велике будівництво": 17 грудня на Дорозі Єдності біля Кропивницького відкриється для проїзду 150-метровий міст

"Велике будівництво": 17 грудня на Дорозі Єдності біля Кропивницького відкриється для проїзду 150-метровий міст

У Кіровоградській області з 10:00 17 грудня відкриється рух транспорту на шляхопроводі, що розміщений біля Кропивницького на трасі М-30 Стрий – Ізварине (км 708+186).

Штучну споруду закрили на ремонт ще у липні, роботи з відновлення шляхопроводу ведуться у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Кіровоградська ОДА.

"Він належить до категорії великих та перебував у 4-му дискретному стані, або "обмежено працездатний". Тож аби повністю відновити його, доведеться виконати великий обсяг робіт, тому ремонт мосту продовжиться і після відкриття руху", — йдеться у повідомленні.

Міст, що сполучає Кропивницький та селище Нове, капітально ремонтується вперше за більш як 40 років. Його протяжність – 149,5 м.

Проект капітального ремонту передбачає практично повну заміну несучих конструкцій. Зокрема, вже виконано ремонт балок прогонових будов та опор, влаштування монолітної плити, шафних стінок, деформаційних швів, гідроізоляції двох шарів асфальтобетону, водовідведення. Далі мостобудівельники укріплять конуси, замінять перильне огородження, нанесуть розмітку та змонтують освітлення.

Аби дати прямий проїзд транспорту, тимчасово влаштовуються старе перильне огородження та частково на під’їздах до шляхопроводу бар’єрне огородження, яке стояло до початку ремонту. Навесні всі старі елементи будуть замінені на нові.

Трасу М-30 протяжністю майже 1400 кілометрів, відому також як "Дорога єдності", ремонтують по всій довжині у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".