"Велике будівництво": 26 км дороги до Шацьких озер – уже європейської якості

Роботи з ремонту дороги триватимуть надалі.

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Волині капітально відремонтували 26 кілометрів дороги Т-03-02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир-Волинський — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин – М-06ю

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Йдеться про дорогу, яка веде до одного з найбільш популярних місць відпочинку на заході України – Шацьких озер.

За словами Погуляйка, роботи з відновлення цього автошляху будуть продовжуватись і надалі.

Загалом цьогоріч у рамках "Великого будівництва" планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 на відрізку від Піщі до Любомля Ковельского району.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планується збудувати або відремонтувати 6500 кілометрів доріг та 245 штучних споруд по всій Україні.

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