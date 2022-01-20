"Велике будівництво": 7-кілометрова об'їзна Хотина вже повністю з нижнім шаром асфальту, ремонт завершать цьогоріч 

Роботи стартували 2021 року.

Дорожники повністю завершили укладання нижнього шару асфальту на 7-кілометровому обході міста Хотин, який веде, в тому числі, до відомої середньовічної Хотинської фортеці.

Фото, на яких видно, як дорога виглядає зараз, опублікувала у Facebook Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області.

"Ось так тепер виглядає обхід Хотина. 7-ми кілометровий відрізок дороги Н-03 Житомир — Чернівці у нижньому шарі асфальтобетону та з тимчасовою розміткою. Попереджувальні знаки про виконання ремонтних робіт не забирали, адже завершувати відновлення об'їзної міста Хотин будуть у 2022 році, з настанням тепла", — йдеться у повідомленні.

Дорогу ремонтують на відрізку від транспортного кільця у селі Атаки до в’їзду у місто Хотин. Роботи стартували минулого року у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

На обході Хотина підрядник влаштував дорожню основу, шар з регенерації методом "холодного ресайклінгу" та нижній шар з крупнозернистого асфальтобетону. А цього року планує укріпити узбіччя, влаштувати з’їзди та примикання до прилеглих вулиць, верхній шар асфальтобетону, нанести нову розмітку і встановити дорожні знаки.

Нагадаємо, що станом на кінець минулого року в Україні у межах програми президента Зеленського "Велике будівництво" відремонтували понад 14 тисяч кілометрів доріг, або понад 40% основної дорожньої мережі.