"Велике будівництво": автодор дав список свіжовідремонтованих трас Закарпаття – 222 км новеньких доріг 

У 2022 році на Закарпатті має бути відремонтовано ще 245 км доріг.

Торік у Закарпатській області за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було відновлено 222,1 км доріг.

На сторінці Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у Facebook опубліковано докладний перелік відремонтованих маршрутів регіону.

Зокрема, на трасі Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів було відремонтовано 47,7 км. На дорозі Н-13 Львів – Самбір – Ужгород відновили майже 65 км.

На дорозі міжнародного значення М-25 КПП "Соломонове" – Велика Добронь – Яноші – КПП "Косино" з 58,9 км поточний середній ремонт був проведений на ділянці завдовжки 25 км в Ужгородському районі. У 2022 році роботи на трасі М-25 продовжаться у Берегівському районі.

Траса М-23 Берегово – Виноградово – Велика Копаня отримала нове дорожнє покриття загалом на 10 км маршруту. Цього року дорожникам залишилося облаштувати узбіччя, нанести розмітку, встановити дорожні знаки та бар'єрну огорожу.

Також було відремонтовано близько 9 км траси М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП "Дяково", що ведуть до українсько-румунського кордону.

На дорозі міжнародного значення М-06 Київ – Чоп у 2021 році капітально було відремонтовано 9,5 км. Роботи на трасі продовжаться і у 2022 році. Це одна з головних транспортних магістралей у дорожній інфраструктурі усієї України, її протяжність у межах Закарпатської області становить 142,4 км.

Минулого року тривали також ремонти доріг територіального та регіонального значення. Зокрема, на дорозі Т-07-12 Перечин – Свалява було відновлено 9,3 км. На дорозі Р-21 Долина – Хуст за два роки "Великого будівництва" відремонтовано вже 44,4 км. Щоб траса була відновлена повністю, дорожникам залишилося відремонтувати кілька кілометрів. Однією з важливих ділянок траси є підпірна 468-метрова стіна у селі Нижній Бистрий. Її будівництво наближається до завершення.

Крім цього, були також відновлені дороги Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино (18 км), Т-07-19 Іршава – Виноградів (1,2 км) та Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я (1 км).

За планом, у 2022 році на Закарпатті має бути відремонтовано ще 245 км доріг. Загальна протяжність автомобільних доріг державного значення в області становить 981 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні було відновлено вже понад 40% основних доріг.