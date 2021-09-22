"Велике будівництво": до 14 жовтня на Хортиці встановлять особливе "Коло"

На острові Хортиця планують встановити унікальний арт-об’єкт "Коло".

Інсталяція прикрасить Пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком, який повністю оновили цього року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Відкрити об’єкт планують напередодні 14 жовтня, коли святкують День захисників і захисниць України, свята Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.

" Коло" – це велике металеве кільце з постаментом висотою сім метрів. Інсталяцію встановлять під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти.

" В залежності від сходу або заходу сонця, можна "ловити" сонце в собі, затримувати його промені, не тільки спостерігати за красою навколо, але й бути співучасником дійства. Будь-яка така інсталяція має бути доступною та зрозумілою, з якою можна взаємодіяти", - розповів творчий керівник колективу авторів арт-об’єкту Богдан Кривошея.

За його словами, автори вирішили створити арт-об'єкт максимально універсальний без однозначного трактування. Тому взяли коло, як головний символ.

" Це одна з найдосконаліших фігур, безкінечна енергія, це коло єднання. Кожен зможе знайти свій сенс арт-об’єкта. Зазвичай люди самі починають винаходити асоціації. Хотілося б, щоб цей арт-об'єкт викликав почуття спокою, єдності, цілісності", - додав Кривошея.

Відродження острова Хортиця відбувається в рамках "Великої реставрації" – проєкту у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", а також за підтримки Групи Метінвест. Компанія також ініціювала унікальне світлове лазерне шоу на жовтневі свята.

Спільними зусиллями Хортиця перетвориться на сучасний простір для культури, туризму, духовності, відпочинку, саморозвитку.

Нагадаємо, Хортиця стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом . Про це заявила перша леді Олена Зеленська під час свого візиту до Запоріжжя.

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