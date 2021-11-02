"Велике будівництво": до кінця року на Закарпатті буде повністю відремонтована траса Долина-Хуст 

Закарпаттям пролягають 83,8 км траси.
Ремонт траси Р-21 Долина — Хуст у межах Закарпатської області буде повністю завершений до кінця року. Дорогу оновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє у Facebook заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.
"Основні роботи на маршруті регіонального значення уже виконані. Тут уже влаштували фінішний шар покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Зараз дорожники здійснюють точкування крайової розмітки, встановлюють водовідні лотки, розчищають та зміцнюють узбіччя", — зазначив він.
На ділянці поблизу села Берегово влаштували низові та верхові підпірні стінки з габіонів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше поділився планами оновити та побудувати цього року за програмою "Велике будівництво" 6500 км доріг по всій Україні.