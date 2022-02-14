"Велике будівництво допоможе хмельничанам долати рак: в області почали робити променеву терапію

Раніше мешканці області зверталися за допомогою до інших регіонів.

У радіологічному відділенні Хмельницького обласного протипухлинного центру за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" технічно переоснащено приміщення для дистанційної променевої терапії та облаштовано бункер для лінійного прискорювача.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Завдяки реалізації цього проєкту в області хворі на рак зможуть отримати належне лікування і збільшити свій шанс на здорове та довге життя. За рік пройти лікування тут можуть мінімум 1500–1800 пацієнтів, яким показана променева терапія", - зазначили у МОЗ.

Новітнє обладнання дозволяє з високою точністю діяти саме на скупчення хворих клітин, а тому застосовується для лікування пухлин мозку, легень, молочної залози, у складних випадках в онкогематології та лікуванні дітей з новоутвореннями.

Як зазначили в МОЗ, на поточні обсяги роботи виділили 9,68 млн грн з державного бюджету (за програмою регіонального розвитку) та 1,26 млн грн – з обласного бюджету. На придбання системи лінійного прискорювача було витрачено 32 млн грн з обласного бюджету та 18 млн грн власних коштів.

"Раніше мешканці Хмельниччини змушені були звертатися за допомогою в інші регіони. Відтепер пацієнти з онкологією зможуть проходити лікування у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомляв, що завдяки реалізації програми Володимира Зеленського в Україні з’явилося 200 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях з медичною технікою та 600 повноцінних сільських амбулаторій.