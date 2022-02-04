"Велике будівництво" дороги до Одеського морського порту триває в режимі nonstop, - Укравтодор

На під’їзді до КПП дорогу в порт буде розширено з двох смуг руху до шести.

В Одесі будують нову дорогу до морського порту і новий КПП, які дозволять більш швидко і зручно доставляти вантажі, а також звільнять міські вулиці від важкого транспорту.

Про це повідомляє "Укравтодор".

Роботи ведуть за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Будівництво дороги до Одеського морського порту – в режимі nonstop. Нині на об’єкті проводиться влаштування основи, зведення естакади та контрольно-пропускного пункту", - зазначають у відомстві.

На під’їзді до КПП дорогу в порт буде розширено з 2 смуг руху до 6, щоб створити умови для швидкої перевірки та пропуску вантажівок на митниці. На ділянці КПП вже влаштовано два шари піску для підсилення ґрунтів, два шари щебенево-піщаної суміші, геотекстиль typar sf 40 для укріплення основи.

Наступний етап робіт — влаштування двох шарів бутового каменю та цементобетонного покриття.

На основному проїзді продовжується влаштування основи дороги із піску та укріплення геотекстилем, а на майбутній естакаді триває монтаж каркасу ригелів та влаштування бурових стовпів.

Нова цементобетонна дорога до Одеського морського порту матиме протяжність 5,3 км. Вона з’єднає автошлях М-28 Одеса – Южний з портом. Новий автошлях – державний і безкоштовний. Він стане альтернативою наявному маршруту через територію приватної компанії.

У межах проєкту будівництва дороги також заплановано: TIR-майданчики для відстою великовагового автотранспорту на 300 авто, два майданчики Зважування-в-русі (WiM), 546-метрова естакада, що приєднається до вже наявної естакади АМПУ.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, повідомив, що завершити будівництво дороги до Одеського порту планується до грудня 2022 року.