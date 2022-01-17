"Велике будівництво" хайвея від Дніпра до Києва триває без вихідних

"Велике будівництво" хайвея від Дніпра до Києва триває без вихідних

У Дніпропетровській області триває будівництво нової траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка, яка стане першим українським хайвеєм.

Роботи продовжуються на ділянці протяжністю 29,5 км від каналу Дніпро – Донбас і до межі Дніпропетровської та Полтавської областей.

Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

"Будівництво нової траси Н -31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка масштабний та важливий проект, тож над його реалізацією дорожники працюють без перерви на свята та вихідні, не завадили і морози", - йдеться у повідомленні.

В даний момент тривають роботи, які можна виконувати в умовах низьких температур. Так, фахівці працюють на штучних спорудах – естакаді через ріку Оріль, шляхопроводах, транспортних розв’язках, шляхопроводах тунельного типу для проїзду сільгосптехніки.

"Виконується комплекс земляних робіт, планування та укріплення відкосів земляного полотна, а також влаштування систем поверхневого водовідведення", - додали в Автодорі.

Як раніше повідомляли в Укравтодорі, поблизу Решетилівки на Полтавщині завершуються роботи з будівництва 14-кілометрової об’їзної дороги, яка є частиною траси Н-31. Тут було збудовано автодорогу І б категорії з 4 смугами руху завширшки 23 метри. Конструктив дороги складається з трьох шарів цементобетону загальною товщиною 76 см, геоматрацу з кількох шарів щебеню та георешітки, стабілізованої основи дороги та бутового каменю.

Трасу Н-31 загальною протяжністю 139 км створюють в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Відрізок на території Дніпропетровської області матиме протяжність 58,1 км. У Полтавській області будуються ще 79 км траси. Полтавська ділянка траси буде повністю бетонною.

"Автомобільна дорога Н-31 що сполучатиме Дніпро та Київ – приклад сучасного та масштабного дорожнього будівництва європейського рівня. Без перебільшення нова магістраль стане першим українським хайвеєм, збудованим за часів незалежності України", - наголосили в автодорі.

Нагадаємо, раніше Президент Володимира Зеленський повідомив, що за два роки ініційованою ним програмою "Велике будівництво" було відновлено та побудовано близько 14 тис. км доріг. Це понад 40% основної мережі доріг України.