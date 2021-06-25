"Велике будівництво": компанія "Airbus" може долучитися до створення національного авіаперевізника

"Велике будівництво": компанія "Airbus" може долучитися до створення національного авіаперевізника

Як зазначили представники Airbus, наразі вони вивчають техніко-економічне обґрунтування проєкту.

До створення національного українського авіаперевізника може долучитися одна з найбільших авіабудівних компаній світу - "Airbus".

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Напередодні президент України зустрічався з представниками французького бізнесу. Це їхній перший візит до Києва такого рівня.

Володимир Зеленський закликав французьких інвесторів доєднатися до осучаснення української дорожньої інфраструктури. Йдеться про національну програму "Велике будівництво". Торік у її рамках в Україні побудували понад 4 тисячі кілометрів доріг і стільки ж планують зробити цьогоріч. Французи, у свою чергу, ідею розвитку бізнес-відносин підтримали.

Як зазначили представники Airbus, наразі вони вивчають техніко-економічне обґрунтування проэкту та розглядають можливість створення концепції та бізнес-плану. Також компанія вивчає технічні можливості українських підприємств для того, щоб використовувати їх як виробничий майданчик.

Новини України: Зеленський закликав французьких інвесторів доєднатися до "Великого будівництва"

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