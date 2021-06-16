"Велике будівництво": компанія "Автомагістраль-Південь" закінчить роботи на об’їзній Трускавця восени

Загальна довжина ділянки, яку охопили роботи – 3,8 км.

Підрядна компанія "Автомагістраль-Південь" продовжує реалізацію одного з ключових проєктів "Великого будівництва" Президента Володимира Зеленського на Львівщини - об’їзної дороги Трускавця, яка стане частиною автошляху Т-14-02 "Східниця-Пісочна". Завершення робіт очікується осінню цього року.

Як повідомила Facebook-сторінка "Великого будівництва", на об’єкті тривають земляні роботи.

Загальна довжина ділянки, яку охопили роботи – 3,8 км. Підрядники розроблюють ґрунт на ділянці виїмки з подальшим влаштуванням насипу земляного полотна. Паралельно тривають роботи із влаштування вхідного та вихідного оголовків на прямокутній водопропускній трубі діаметром отвору 4х2,5 м, довжиною 35,9 м через виток річки Вишниця.

Раніше на ділянці траси з 16-го по 21-й кілометр через карстові провали утворились небезпечні умови для руху автотранспорту. Саме тому в ході робіт підрядники влаштували обойми з геосинтетичних матеріалів в основі земляного полотна на ділянках, де є загроза провалів. Крім цього, вже було виконано зняття рослинного шару грунту, розчищення ділянки від кущів та чагарника, будівництво чотирьох водопропускних труб.

В подальшому планується будівництво дороги з двома кільцевими розв’язками на сполученні з автошляхом, влаштування двох очисних споруд для очищення стічних вод з поверхні дороги, перевлаштування інженерних мереж, влаштування перехідно-швидкісних смуг, влаштування з’їздів та примикань, встановлення бар’єрного огородження, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Як раніше повідомив координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року за програмою Володимира Зеленського відкриють першу чергу об’їзної Дніпра – Південний обхід, а також почнуть створення другої частини – Північного обходу.

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