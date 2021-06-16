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"Велике будівництво": компанія "Автомагістраль-Південь" закінчить роботи на об’їзній Трускавця восени

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"Велике будівництво": компанія "Автомагістраль-Південь" закінчить роботи на об’їзній Трускавця восени

Загальна довжина ділянки, яку охопили роботи – 3,8 км.

Підрядна компанія "Автомагістраль-Південь" продовжує реалізацію одного з ключових проєктів "Великого будівництва" Президента Володимира Зеленського на Львівщини - об’їзної дороги Трускавця, яка стане частиною автошляху Т-14-02 "Східниця-Пісочна". Завершення робіт очікується осінню цього року.

Як повідомила Facebook-сторінка "Великого будівництва", на об’єкті тривають земляні роботи.

Загальна довжина ділянки, яку охопили роботи – 3,8 км. Підрядники розроблюють ґрунт на ділянці виїмки з подальшим влаштуванням насипу земляного полотна. Паралельно тривають роботи із влаштування вхідного та вихідного оголовків на прямокутній водопропускній трубі діаметром отвору 4х2,5 м, довжиною 35,9 м через виток річки Вишниця.

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Раніше на ділянці траси з 16-го по 21-й кілометр через карстові провали утворились небезпечні умови для руху автотранспорту. Саме тому в ході робіт підрядники влаштували обойми з геосинтетичних матеріалів в основі земляного полотна на ділянках, де є загроза провалів. Крім цього, вже було виконано зняття рослинного шару грунту, розчищення ділянки від кущів та чагарника, будівництво чотирьох водопропускних труб.

В подальшому планується будівництво дороги з двома кільцевими розв’язками на сполученні з автошляхом, влаштування двох очисних споруд для очищення стічних вод з поверхні дороги, перевлаштування інженерних мереж, влаштування перехідно-швидкісних смуг, влаштування з’їздів та примикань, встановлення бар’єрного огородження, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

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Як раніше повідомив координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року за програмою Володимира Зеленського відкриють першу чергу об’їзної Дніпра – Південний обхід, а також почнуть створення другої частини – Північного обходу.

Дата публікації
Перегляди
602
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