"Велике будівництво": компанія "Автомагістраль-Південь" завершує ремонт однієї з найгірших трас на Одещині

Траса регіонального значення Р-33 протяжністю 358,9 км.

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Одещині завершують реконструкцію траси Р-33 згідно з європейськими стандартами якості. Підрядна компанія "Автомагістраль-Південь" вже влаштовує фінішний шар покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка програми "Велике будівництво".



"Поточний середній ремонт автодороги Р-33 "Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка" стартував у середині березня 2021 року на ділянці км 369+802 – км 378+505 від села Ангелінівка у напрямку села Розалівка. Протяжність відрізку становить 8,7 км", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи на об’єкті проводяться із випередженням графіку. На ділянці працюють 90 людей та 55 одиниць спецтехніки. Роботи планують завершити у червні цього року.

До цього фахівці "Автомагістраль-Південь" підготували ділянку, влаштували поширення дорожнього полотна, розпустили старе покриття, влаштували посилену основу за технологією "холодного ресайклінгу" та нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Наразі робочим залишилось влаштувати з’їзди та примикання, встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Команда "Великого будівництва" попереджає, що роботи на ділянці проводяться на одній половині дороги з організацією реверсного руху транспорту.

Траса регіонального значення Р-33 протяжністю 358,9 км починається у місті Вінниця та проходить через густонаселені райони Одеської та Вінницької областей. Вона закінчується неподалік міжнародного пункту пропуску Кучурган на кордоні з Республікою Молдова. Останніми роками автодорога перебувала у катастрофічному стані через значні та численні деформації дорожнього покриття.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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