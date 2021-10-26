"Велике будівництво": Львівщина запустила ремонти одразу на шістьох мостах "Малого Карпатського кола"

У межах проєкту відремонтують 75 км доріг та 37 мостових переходів.

У Львівській області ремонтують мостові переходи, які є частиною маршруту Мале Карпатське коло, що пов’язує основні туристичні центри регіону.

Про хід робіт розповіла Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Створення Малого Карпатського кола є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", так само як і національна програма оновлення мостів.

"Інвестиційний проєкт Мале Карпатське коло спрямований якраз на покращення доступності центральної частини Українських Карпат в межах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, що сприятиме збільшенню туристичного потенціалу та покращенню соціально-економічного становища в регіоні", - розповів керівник Служби Олег Береза.

На трасі М-06 Київ – Чоп відремонтували одну частину мосту через річку Бринівка біля села Тухолька. Зараз мостовики демонтують зношені елементи другої частини і перейдуть до її відновлення. Також на цій автодорозі капітально ремонтують переправи через Бринівку біля села Плав’я та через Сможанку в селі Сможе.

Крім того, завершують ремонт на мостових переходах через річки Орява, Орявчик та Опір на дорозі Т-14-24 Сколе – Славське.

Загалом в межах проєкту Малого Карпатського кола на Львівщині відремонтують 75 км доріг та 37 мостових переходів.

Як повідомлялось, створення Малого Карпатського кола за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" сприятиме розвитку туризму. Доїхати з комфортом до курортів зможуть не лише українці, а й іноземні гості завдяки якісним дорогам до кордону в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання