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"Велике будівництво": Львівщина запустила ремонти одразу на шістьох мостах "Малого Карпатського кола"

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"Велике будівництво": Львівщина запустила ремонти одразу на шістьох мостах "Малого Карпатського кола"

У межах проєкту відремонтують 75 км доріг та 37 мостових переходів. 

У Львівській області ремонтують мостові переходи, які є частиною маршруту Мале Карпатське коло, що пов’язує основні туристичні центри регіону.

Про хід робіт розповіла Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Створення Малого Карпатського кола є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", так само як і національна програма оновлення мостів.

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"Інвестиційний проєкт Мале Карпатське коло спрямований якраз на покращення доступності центральної частини Українських Карпат в межах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, що сприятиме збільшенню туристичного потенціалу та покращенню соціально-економічного становища в регіоні", - розповів керівник Служби Олег Береза.

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На трасі М-06 Київ – Чоп відремонтували одну частину мосту через річку Бринівка біля села Тухолька. Зараз мостовики демонтують зношені елементи другої частини і перейдуть до її відновлення. Також на цій автодорозі капітально ремонтують переправи через Бринівку біля села Плав’я та через Сможанку в селі Сможе.

Крім того, завершують ремонт на мостових переходах через річки Орява, Орявчик та Опір на дорозі Т-14-24 Сколе – Славське.

Загалом в межах проєкту Малого Карпатського кола на Львівщині відремонтують 75 км доріг та 37 мостових переходів. 

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Як повідомлялось, створення Малого Карпатського кола за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" сприятиме розвитку туризму. Доїхати з комфортом до курортів зможуть не лише українці, а й іноземні гості завдяки якісним дорогам до кордону в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях.

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