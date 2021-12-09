"Велике будівництво": між курортами Миколаївщини облаштують освітлені велодоріжки

У Миколаївській області дорожники активно ремонтують трасу Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків-база відпочинку "Чорноморка", яка стане частиною "Миколаївської Рив'єри".

Крім оновленого дорожнього покриття, буде облаштовано супутню інфраструктуру. Роботи проходять за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної держадміністрації.

"Між населеними пунктами передбачено влаштування огороджених велодоріжок та електроосвітлення вздовж веломаршруту. Це дозволить осучаснити курортний напрямок та зробити його більш доступним та екологічним", - йдеться у повідомленні.

Зараз роботи на трасі Т-15-07 виконуються у межах села Стара Богданівка. На цій ділянці дорожники влаштовують шари покриття та асфальтують з'їзди.

У майбутньому траса Т-15-07 стане початком створення так званої "Миколаївської Рив'єри", яка об'єднає ключові курорти Миколаївщини: Очаків, Чорноморку, Рибаківку, Лугове, Морське та Коблево.