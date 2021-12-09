"Велике будівництво": На Буковині відбудували міст через р. Сірет, зруйнований десятиліття тому

"Велике будівництво": На Буковині відбудували міст через р. Сірет, зруйнований десятиліття тому

У м. Сторожинець Чернівецької області завершили відновлення мосту через річку Сірет, який був зруйнований понад 10 років тому.

Переправу відбудували у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Наразі триває підготовка необхідних документів для здачі споруди в експлуатацію. Мостовики вже уклали фінальний шар асфальтового покриття, змонтували бар’єрне та перильне огородження та готуються, за сприятливої погоди, до нанесення розмітки.

"Мостову споруду у Сторожинці ще 2010 року зруйнувала повінь. Відтак близько 5 тисяч містян понад десятиліття не мали зручного автомобільного сполучення з містом. Адже, аби потрапити на протилежний берег річки, необхідно було робити гак у 15 кілометрів. Пішоходи ж користувалися тимчасовою переправою", - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

Відновлення споруди розпочалось у 2019 році зі стартом програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". На реалізацію проєкту з державного бюджету виділили 17 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" планують побудувати та оновити 245 мостів.