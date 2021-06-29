"Велике будівництво": на Миколаївщині у напрямку Кропивницького скоро можна буде їхати новою "бетонкою"

"Велике будівництво": на Миколаївщині у напрямку Кропивницького скоро можна буде їхати новою "бетонкою"

До початку капітального ремонту дорога вважалася однією з найгірших в Україні.

У Миколаївській області на ділянці траси Н-14 від кордону з Кіровоградською областю в напрямку Кропивницького протяжністю 8 кілометрів розпочалося влаштування фінішного шару з важкого цементобетону товщиною 26 сантиметрів. Капітальний ремонт траси, що веде до портів чорноморського узбережжя, проводиться у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Миколаївська облдержадміністрація.

Перед початком влаштування фінішного шару дорожники попередньо виконали комплекс підготовчих робіт. Зокрема, була проведена стабілізація основи земляного полотна негашеним вапном і цементом. Така підготовка необхідна для досягнення необхідного модуля пружності дороги. Додатково основа була посилена також за допомогою влаштування шару відсіву і пісного бетону.

Необхідна для будівництва дороги цементобетонна суміш виготовляється на заводі неподалік від ділянки проведення робіт у селі Возсіятське. Якість готового бетону перед укладанням перевіряється двічі: в лабораторії на самому заводі і вже на об'єкті безпосередньо перед укладанням.

Необхідність будівництва саме бетонної дороги на цьому напрямку пояснюється підвищеним вантажопотоком, який проходить у напрямку портів Причорномор'я. До початку капітального ремонту дорога Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв вважалася однією з найгірших в Україні. Велика кількість транспортних засобів з підвищеним навантаженням привели цю дорогу в незадовільний стан.

До початку "Великого будівництва" на дорозі Н-14 упродовж останніх 70 років капітальний ремонт не проводився жодного разу. У 2020 році тут вже було побудовано 66 км бетонної дороги.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу доріг державного значення.

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