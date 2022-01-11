"Велике будівництво": на вантовому мосту у Запоріжжі за ніч поклали асфальт. Фото

"Велике будівництво": на вантовому мосту у Запоріжжі за ніч поклали асфальт. Фото

Незабором рух транспорту мостом має відкритись.

На вантовому мості через Дніпро у Запоріжжі завершили вкладання асфальту та нанесення дорожньої розмітки.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Міст є флагманом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Аби швидше впоратись з асфальтуванням, мостобудівникам довелося працювати всю ніч. Роботи, які стартували вдень напередодні, тривали майже до ранку 11 січня.

"Заради того, щоб якомога скоріше відкрити рух верховою частиною вантового мосту, було вирішено влаштувати тимчасове дорожнє покриття. Для влаштування асфальтобетону нинішні погодні умови сприятливі. А от коли настане стабільно тепла та суха погода, мостобудівники замінять тимчасовий асфальт на гусасфальт, попередньо обробивши плиту проїзду гідроізоляційним шаром", — повідомляє обласна Служба автомобільних доріг.

Наступним етапом робіт стала перевірка геодезистами мосту під навантаженням асфальту. Паралельно триває монтаж підсвітки, яка прикрасить споруду. А вже незабором рух транспорту мостом має відкритись та розвантажити трафік у місті у години пік.

Нагадаємо, станом на кінець минулого року в Україні у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" зробили понад 14 тисяч кілометрів доріг (більше 40% основної дорожньої мережі) та понад 600 мостів.