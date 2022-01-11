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"Велике будівництво": на вантовому мосту у Запоріжжі за ніч поклали асфальт. Фото 

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"Велике будівництво": на вантовому мосту у Запоріжжі за ніч поклали асфальт. Фото 

Незабором рух транспорту мостом має відкритись.

На вантовому мості через Дніпро у Запоріжжі завершили вкладання асфальту та нанесення дорожньої розмітки. 

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Міст є флагманом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Аби швидше впоратись з асфальтуванням, мостобудівникам довелося працювати всю ніч. Роботи, які стартували вдень напередодні, тривали майже до ранку 11 січня.

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"Заради того, щоб якомога скоріше відкрити рух верховою частиною вантового мосту, було вирішено влаштувати тимчасове дорожнє покриття. Для влаштування асфальтобетону нинішні погодні умови сприятливі. А от коли настане стабільно тепла та суха погода, мостобудівники замінять тимчасовий асфальт на гусасфальт, попередньо обробивши плиту проїзду гідроізоляційним шаром", — повідомляє обласна Служба автомобільних доріг.

Наступним етапом робіт стала перевірка геодезистами мосту під навантаженням асфальту. Паралельно триває монтаж підсвітки, яка прикрасить споруду. А вже незабором рух транспорту мостом має відкритись та розвантажити трафік у місті у години пік.

Нагадаємо, станом на кінець минулого року в Україні у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" зробили понад 14 тисяч кілометрів доріг (більше 40% основної дорожньої мережі) та понад 600 мостів.

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