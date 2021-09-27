"Велике будівництво": на Закарпатті цілодобово ремонтують трасу між КПП вздовж угорського кордону

"Велике будівництво": на Закарпатті цілодобово ремонтують трасу між КПП вздовж угорського кордону

На Закарпатті відновлюють понад 39 км автошляху державного значення М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші з під’їздом до КПП "Косино".

Ремонт траси триває цілодобово в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

"Підрядник не лише відновлює дорожнє полотно, а також влаштовує водовідведення з проїзної частини, нові автобусні зупинки, металеве бар’єрне огородження, укріплює узбіччя. У межах маршруту згідно з проєктною документацією ремонтують шість малих мостів та шляхопровід", - зазначив Білецький.

Далі на відновлений автошлях планують нанести нову розмітку та встановити дорожні знаки.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4500 кілометрів державних доріг та 2000 кілометрів місцевих.

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