"Велике будівництво": на Закарпатті після ремонту відкрили найдовший шляхопровід

Шляхопровід у Батьово є найбільшим у регіоні.

На шляхопроводі протяжністю 312 метрів у смт Батьово Закарпатської області після відновлювальних робіт, проведених у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", знову відкрився рух автотранспорту.

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

Шляхопровід у Батьово, що проходить над залізничним вузлом, є найбільшим у регіоні. Він розташований на дорозі міжнародного значення М-25 КПП "Соломонове" - Велика Добронь - Яноші з під'їздом до КПП "Косино", що пролягає вздовж українсько-угорського кордону.

Оновлення шляхопроводу, збудованого у 80-ті роки минулого століття, підрядник провів за сім місяців. З моменту будівництва та до включення до програми "Велике будівництво" серйозного ремонту штучної споруди раніше не робили.

У ході відновлювальних робіт на шляхопроводі було замінено монолітні бетонні плити та арматурну сітку. Підрядник також встановив нову бар'єрну огорожу та перила, обладнав водовідведення, провів гідроізоляцію та оновив деформаційні шви.

Ширина проїжджої частини шляхопроводу після ремонту становить 10 метрів. По обидва його боки облаштовано також тротуари шириною по 2,5 м кожен.

Для повної здачі об'єкта підряднику залишилося завершити реставраційні підмостові роботи.

Нагадаємо, у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського діє окрема Національна програма відновлення мостів. У 2020 році за цією програмою вже було відремонтовано 216 мостів та штучних споруд. Кількість відновлених та збудованих об'єктів за планами цього року має скласти 245.