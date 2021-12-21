"Велике будівництво": на Закарпатті відремонтували трасу через Оленівський перевал

У Закарпатській області завершилися роботи з ремонту ділянки траси Т-07-12 Перечин-Свалява, що веде через Оленівський перевал.

Відновлення дороги проходить в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив у Facebook заступник голови облдержадміністрації Іштван Петрушка.

Зокрема, на маршруті через перевал було укладено новий верхній шар асфальтобетону, облаштовано узбіччя і нанесено розмітку. Підрядник також влаштував систему водовідведення.

"Зараз фахівці продовжують роботи, які можна виконувати якісно навіть при мінусовій температурі. Так, на маршруті Т-07-12 Перечин-Свалява в межах Оленівського перевалу підрядна організація влаштовує бар’єрне оцинковане огородження", - зазначив Петрушка.

Траса Т-07-12 Перечин – Свалява має протяжність 50 кілометрів і поєднує два стратегічно важливі для Закарпатської області дороги: Н-13 Львів – Самбір – Ужгород на заході та М-06 Київ – Чоп. Роботи з ремонту траси за програми "Велике будівництво" стартували у 2020 році.

Нагадаємо, в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було збудовано та відновлено 13 тисяч кілометрів доріг. За наступні два роки програмою планується охопити ще 15 тисяч кілометрів доріг.