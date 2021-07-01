"Велике будівництво" об’їзної Дніпра: "Автомагістраль-Південь" починає влаштування дорожнього одягу на дворівневій розв’язці

На розв’язці побудують мостову споруду – шляхопровід довжиною 45 м та шириною 22.

На одній з ділянок майбутнього Південного обходу Дніпра – дворівневій транспортній розв’язці на перетині з вулицею Аеропортівською – розпочалися роботи з влаштування шарів дорожнього одягу. Роботи виконуються компанією "Автомагістраль-Південь" у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про хід робіт на цій ділянці та інших частинах обходу повідомляє офіційна Facebook-сторінка президентської програми.

Передбачається, що на розв’язці побудують мостову споруду – шляхопровід довжиною 45 м та шириною 22. На даний момент на ділянці завершують влаштування збірно-монолітних стоянів та незабаром планують розпочати монтаж балок прогонової будови. Дорожньо-будівельні бригади завершили влаштування земляного полотна, шарів дорожньої основи із піску та щебенево-піщаної суміші. Зараз тривають роботи з улаштування посиленого шару основи зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Найближчим часом стартуватимуть роботи із влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону.

"Нова розв’язка дасть змогу повноцінно з’єднати всі ділянки 7-кілометрової об’їзної дороги, забезпечивши комфорт та безпеку транспортного руху при перетині нової траси з магістральною вулицею міста", - йдеться в пості.

На ділянці км 0+000 – км 1+800 тривають роботи з влаштування водовідведення. Незабаром розпочнеться комплекс робіт з укріплення вхідного та вихідного русла водопропускних труб та укріплення відкосів.

На ділянці км 3+700 – км 4+200 вже завершено комплекс земляних робіт та влаштування дощової каналізації. Незабаром там розпочнеться влаштування шарів дорожньої основи.

На відтинку км 4+200 – межа міста Дніпра виконуються земляні роботи задля влаштування збірної залізобетонної водопропускної труби.

Від межі міста до вулиці Мільмана завершуються роботи з улаштування колектора та земляного полотна і піску із подальшим армуванням геосинтетичним матеріалом.

Роботи планується завершити до осені цього року.

Як раніше повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року за програмою Володимира Зеленського відкриють першу чергу об’їзної Дніпра – Південний обхід, а також почнуть створення другої частини – Північного обходу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання