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"Велике будівництво" об’їзної Дніпра: "Автомагістраль-Південь" починає влаштування дорожнього одягу на дворівневій розв’язці Актуально

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"Велике будівництво" об’їзної Дніпра: "Автомагістраль-Південь" починає влаштування дорожнього одягу на дворівневій розв’язці

На розв’язці побудують мостову споруду – шляхопровід довжиною 45 м та шириною 22.

На одній з ділянок майбутнього Південного обходу Дніпра – дворівневій транспортній розв’язці на перетині з вулицею Аеропортівською – розпочалися роботи з влаштування шарів дорожнього одягу.  Роботи виконуються компанією "Автомагістраль-Південь" у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". 

Про хід робіт на цій ділянці та інших частинах обходу повідомляє офіційна Facebook-сторінка президентської програми.

Передбачається, що на розв’язці побудують мостову споруду – шляхопровід довжиною 45 м та шириною 22. На даний момент на ділянці завершують влаштування збірно-монолітних стоянів та незабаром планують розпочати монтаж балок прогонової будови. Дорожньо-будівельні бригади завершили влаштування земляного полотна, шарів дорожньої основи із піску та щебенево-піщаної суміші. Зараз тривають роботи з улаштування посиленого шару основи зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Найближчим часом стартуватимуть роботи із влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону.

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"Нова розв’язка дасть змогу повноцінно з’єднати всі ділянки 7-кілометрової об’їзної дороги, забезпечивши комфорт та безпеку транспортного руху при перетині нової траси з магістральною вулицею міста", - йдеться в пості.

На ділянці км 0+000 – км 1+800 тривають роботи з влаштування водовідведення. Незабаром розпочнеться комплекс робіт з укріплення вхідного та вихідного русла водопропускних труб та укріплення відкосів.

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На ділянці км 3+700 – км 4+200 вже завершено комплекс земляних робіт та влаштування дощової каналізації. Незабаром там розпочнеться влаштування шарів дорожньої основи.

На відтинку км 4+200 – межа міста Дніпра виконуються земляні роботи задля влаштування збірної залізобетонної водопропускної труби.

Від межі міста до вулиці Мільмана завершуються роботи з улаштування колектора та земляного полотна і піску із подальшим армуванням геосинтетичним матеріалом.

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Роботи планується завершити до осені цього року.

Як раніше повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року за програмою Володимира Зеленського відкриють першу чергу об’їзної Дніпра – Південний обхід, а також почнуть створення другої частини – Північного обходу.

Дата публікації
Перегляди
111
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