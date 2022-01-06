"Велике будівництво": Південний обхід Дніпра розвантажив місто від транзитного транспорту

Новозбудований Південний обхід міста Дніпро розвантажив обласний центр від транзитного транспорту, що рухається Південним мостом у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Першу об’їзну Дніпра збудували у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Траса першої категорії протяжністю 7 км з чотирма смугами руху розрахована на 20 тисяч автівок на добу. Завдяки їй, за словами начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Коломійцева, вдалося розвантажити, зокрема, вулиці Яснополянську та Космічну. Фури більше не псують покриття на них. А за свідченням місцевих водіїв, заторів стало менше та скоротився час у дорозі.

Потоки місцевого та транзитного транспорту розподіляє дворівнева розв’язка на перетині з вулицею Аеропортівською.

Наразі триває також будівництво Північного обходу міста.

«На Дніпропетровщині будують та оновлюють державні траси, ремонтують місцеві автошляхи. Від якості доріг залежить життя населених пунктів, добробут і безпека мешканців. На Південний обхід дніпряни чекали давно. Нині першою об’їзною обласного центру вже користуються і водії транзитного транспорту, і місцеві», — зазначив голова ОДА Валентин Резніченко.

Нещодавно президент Володимир Зеленський зазначив, що за два роки реалізації ініційованої ним програми «Велике будівництво» в Україні оновили вже понад 40% основної дорожньої мережі.