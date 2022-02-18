"Велике будівництво" реалізує проєкт Мале Карпатське коло: дороги до гірських курортів будуть ідеальними

Ремонтно-будівельні роботи в межах цього проєкту вже стартували минулого року.

У 2022 році у Львівській області почнуться активні роботи з відновлення доріг до гірських курортів та туристичних "магнітів" Карпат, об’єднаних маршрутом Мале Карпатське коло.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг Львівської області.

Проєкт, який реалізовують в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", зосередиться на реконструкції та ремонті доріг, що ведуть до карпатських гір. Йдеться насамперед про автомобільні дороги державного значення Т-14-24 Сколе – Славське та М-06 Київ – Чоп, а також низку доріг місцевого значення.

"Завдяки цьому ми з’єднаємо якісними дорогами рекреаційні курорти Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, що дозволить зробити подорожі комфортнішими та безпечнішими, а також суттєво скоротити час в дорозі", – зазначає Служба автомобільних доріг.

Відомство додає, що "2022 рік стане роком Малого Карпатського кола".

Ремонтно-будівельні роботи в межах цього проєкту вже стартували минулого року. Тоді були відремонтовані шість штучних споруд. Цього року із настанням сприятливих погодних умов оновлення доріг продовжиться.

"Це буде сучасна дорожня інфраструктура з якісним дорожнім покриттям, велодоріжками, тротуарами, освітленням та заходами безпеки дорожнього руху", – підкреслюють у Служба автомобільних доріг.

Як зазначав раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в рамках програми за 2021 рік було відновлено 14 тисяч км доріг, а до кінця 2024 року планується відремонтувати 24 тисячі км доріг.