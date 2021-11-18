"Велике будівництво": результат оновлення "екстрених" відділень щороку зможуть відчути 2 млн пацієнтів – МОЗ 

Загалом буде оновлено понад 200 приймальних відділень в країні.

Програма реконструкції та оснащення сучасним медичним обладнанням приймальних відділень невідкладної допомоги, що проводиться в межах "Великого будівництва" Президента Володимира Зеленського, забезпечить доступ до якісних медичних послуг для 2 млн пацієнтів щорічно.

Про це за підсумками MINTRANS Forum 2021 повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Загалом у ході "Великого будівництва" буде оновлено 201 приймальне відділення в усіх регіонах України.

"Також оновлено автопарк екстреної медичної допомоги (тільки у 2021 році закуплено 622 авто + 150 млн грн виділено для додаткової закупівлі машин цього року), запрацювали нові сільські амбулаторії (зараз у програмі 607 об'єктів у 24 регіонах)", - додав міністр.

Наступного року за програмою "Велике будівництво" розпочинається масштабна реконструкція та технічна модернізація 48 обласних лікарень. У кожній області буде реконструйовано по одній дитячій та одній дорослій лікарні.

"А це 45 операційних блоків, 24 відділення екстреної медичної допомоги та 29 вертолітних майданчиків", - уточнив Ляшко.

Будівництво нових вертолітних майданчиків при лікарнях дозволить розширити програму аеромедичної евакуації, що тестується зараз, на всі регіони.

Наразі пілотна програма реалізується у Київській та Львівській областях.

За даними МОЗ, лише у жовтні було здійснено 35 вильотів для надання невідкладної допомоги. Усього ж у 2021 році медики 60 разів вилітали на екстрені виклики.

Нагадаємо, в межах окремої програми Володимира Зеленського "Здорова Україна" у 2021 році у шести пілотних областях розпочали встановлення 900 воркаут-спортмайданчиків для вільного заняття спортом. Наступного року буде встановлено ще 9000 таких майданчиків практично у кожному дворі України.