"Велике будівництво" розпочинає масштабну модернізацію прикордонної інфраструктури

Розвиток прикордонної інфраструктури України став частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Уряд ухвалив рішення, що передає Міністерству інфраструктури повноваження щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних пунктів пропуску через державний кордон.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Це рішення долучає до президентського проєкту "Велике будівництво" прикордонну інфраструктуру, а саме міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема "Ягодин - Дорогуськ", "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" та "Чоп — Захонь". Наш флагманський проєкт: модернізація та розбудова МАПП "Ягодин - Дорогуськ". Через нього здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні", – розповідає голова міністерства Олександр Кубраков.

Зазначається, що модернізація пунктів пропуску та підвищення їх пропускної спроможності є частиною зобов’язань, покладених на Україну в рамках домовленостей з європейськими країнами. Починаючи з 2012 року, фінансування заходів з будівництва та реконструкції пунктів пропуску практично не здійснювалось, але наразі ситуація зміниться.

"У нашої команди є відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів та нарешті розв’язати критичну проблему з чергами на українському кордоні", – наголосив міністр.

У Мінінфраструктури нагадують, що відповідно до міжнародних договорів наразі функціонують 74 міжнародних та міждержавних пунктів пропуску, з яких повністю необлаштованими залишаються 33. Ще близько 20 вже не відповідають сучасним вимогам, адже були побудовані за радянських часів.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року почнеться будівництво нового мосту Ямпіль – Косеуць через річку Дністер, який з’єднає Україну та Молдову.