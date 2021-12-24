"Велике будівництво": Середня вартість 1 км дороги в Україні знизилася майже на 5 млн гривень

Від початку 2021-го збудували понад 5 тис. км доріг.

В Україні при реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" середня вартість 1 км дороги знизилися з 25 млн гривень у 2019 році до 20,7 млн у 2021-му.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, яке разом з Укравтодором презентувало результати дорожнього будівництва у 2021 році на форумі "Велике будівництво: дороги та мости".

"Наголошу, що за підсумками здійснених закупівель, середня вартість 1 км дороги майже не змінилась з 2020 року і становить 20,7 млн грн. Тобто усі закиди щодо завищених цін розбиваються проти конкретних фактів. Ціна цього року лише на 1,5% більше ніж попереднього, і це зростання нижче річного темпу інфляції. Тобто, ми досі платимо на 18% менше за 1 км, ніж це було у 2019 році. При тому, що якість дорожніх робіт значно зросла", — розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Протягом 2021 року, його словами, було оновлено та збудовано 5 098 км доріг державного значення та 250 штучних споруд, а у дорожнє будівництво інвестовано 106 млрд гривень.

Для порівняння: у 2019 році за 21,3 млрд гривень було збудовано і оновлено 846 км доріг державного значення та 73 штучні споруди, у 2020-му — за 83 млрд гривень зробили 4 056 км доріг державного значення та 158 штучних споруд. Таким чином, інвестиції в дорожню інфраструктуру з 2019 по 2021 роки зросли у майже 5 разів.

За 2020-2024 роки планується оновити 24 тис. км доріг державного значення та 1,4 тис. штучних споруд.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом в Україні за програмою "Велике будівництво" зроблено 13 тисяч кілометрів доріг та 560 мостів.