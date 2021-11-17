"Велике будівництво" стимулює дорожні компанії оновлювати свою техніку – автодор

На будівництві доріг працює понад дев'ять тисяч техніки.

З початку реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" компанії, задіяні у будівництві доріг, оновили понад половину парку техніки.

Про це на MINTRANS Forum 2021 заявив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

За його словами, над дорожнім будівництвом працюють 6 080 одиниць спецтехніки та 3 150 одиниць автотранспортної техніки.

"За нашими даними, великі компанії вже змінюють понад 50% тієї техніки, яка зараз є. Це буде нова техніка. За даними Національної асоціації дорожників країни, працює вже понад 9 000 одиниць дорожньої техніки – це лише за інформацією НАДУ. Тож я вважаю, що ця цифра набагато більша", — сказав Івко під час виступу на форумі.

Крім того, завдяки президентському "Великому будівництву" дорожня галузь виходить у лідери з використання будматеріалів.

"Якщо до 2019 року ми фіксували, що 60% будматеріалів йде на житлове будівництво, то сьогодні ми фіксуємо, що вже 80% щебню, який виробляється в країні, йде на дорожнє будівництво. І це в той момент, коли потреба в щебні збільшилася втричі", — зазначив чиновник, додавши, що завдяки локалізації виробництва такий попит дає поштовх розвитку будівельної та суміжних галузей.

Як повідомлялося, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за період з 2019 року до кінця 2021 року буде оновлено 13 тисяч кілометрів доріг, у планах до кінця 2024 року – зробити 24 тисячі кілометрів.