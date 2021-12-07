"Велике будівництво": Сумщина відремонтувала усі заплановані на 2021 рік місцеві дороги

"Велике будівництво": Сумщина відремонтувала усі заплановані на 2021 рік місцеві дороги

У Сумській області відремонтували всі місцеві дороги, заплановані на 2021 рік у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

А оскільки роботи тривають, план з ремонту доріг буде перевиконано. Область, як повідомив голова ОДА Дмитро Живицький, входить у десятку кращих в Україні за рівнем виконання робіт на дорогах місцевого значення.

Про це повідомляє Сумська ОДА.

"Наразі ремонт місцевих доріг в області ще продовжується, а ми вже виконали план на 100%. Це говорить про те, що у нас є можливості організовувати процес так, щоб доріг робилося навіть більше, ніж планується", — наголосив Живицький.

Такий результат, за словами директора обласного департаменту розвитку інфраструктури Володимира Дудченко, став можливим, бо завдяки програмі "Велике будівництво" значно зросли обсяги фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Якщо у 2017-2019 роках на ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Сумській області було виділено 1 млрд гривень, то за 2020-2021 роки — 1,9 млрд гривень.

У 2017-2019 роках було відремонтовано 51 кілометр автомобільних доріг місцевого значення, у 2020-2021 роках — 150 кілометрів.

У 2021 році на Сумщині відремонтовано 67,7 кілометра автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що становить 100% плану.

Серед найбільш вагомих доріг, де цьогоріч завершився ремонт: траси О191705 Шостка — Чапліївка — Погорілівка — Реутинці, О191605 Тростянець — Мащанка, О190302 Кириківка — Мирне — Сонячне, О191512 Суми – Старе Село, мостовий перехід на автомобільній дорозі О190204 /Р-44/ — Дяківка — Сапушине — Горобівка – /Р-44/.

Цього року на Сумщині також виконано капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 36 населених пунктах області на 120,2 млн грн. Відремонтовано 143,2 тис. м2 дорожнього покриття.

Нещодавно в ОП повідомили, що до кінця 2024 року в Україні буде зроблено за програмою президента Зеленського "Велике будівництво" 24 тисячі кілометри доріг.