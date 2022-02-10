"Велике будівництво" термомодернізує соціальні об’єкти Рівненщини: економія за опалення сягає 50%

2022-го планується утеплити багатоповерхівки у населених пунктах регіону.

На Рівненщині за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" термомодернізували низку об’єктів соціальної інфраструктури, завдяки чому вдалося зекономити до 50% витрат на опалення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, лише в Дубровицькому навчально-виховному комплексі після утеплення даху, стін, заміни системи теплопостачання, та, як наслідок, відключення його від централізованого опалення, економія за минулий рік склала 800 тис. грн.

"Схожий приклад і в Малівській школі. На сьогодні тут уже провели утеплення перекриття другого поверху та стін фасадів. До проведення енергозаходів на опалення школи йшло 200-250 кв м твердого палива в місяць. При цьому середня температура в класах була лише 10-14 градусів. В результаті термомодернізації – в школі 18-20 градусів тепла, а економія на місяць більше 40%", - розповів Коваль.

В Рівненській ОДА також нагадали, що у 2022 році в області стартує програма президента Володимира Зеленського "Велика термомодернізація". В її рамках планується утеплити багатоповерхівки у населених пунктах Рівненщини з населенням від 30 тисяч жителів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського в Україні протягом 2020-2021 років з’явилося 217 оновлених безпечних шкіл та 163 садочків.