"Велике будівництво": у Білій Церкві скоро з’явиться сучасний ЦНАП для 220 тисяч осіб

"Велике будівництво": у Білій Церкві скоро з’явиться сучасний ЦНАП для 220 тисяч осіб

Реалізацію проєкту розпочали у 2021 році.

У місті Біла Церква Київської області будують потужний Центр надання адміністративних послуг, який зможе обслуговувати до 220 тисяч осіб.

Про це повідомляє Київська ОДА.

Реалізацію масштабного проєкту розпочали торік у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Він матиме такі потужності, щоб охопити послугами всіх жителів Білоцерківського району. Йдеться про понад 220 тисяч осіб і більш ніж 20 тисяч місцевих підприємців", — розповів перший заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро Назаренко.

Майбутній ЦНАП працюватиме у форматі "прозорого офісу". Загальна вартість проєкту – майже 93 млн грн.

Нагадаємо, що станом на кінець минулого року в Україні у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було побудовано 200 нових шкіл, 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони, 25 басейнів та десятки інших об'єктів соціальної інфраструктури.