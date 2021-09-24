"Велике будівництво": у Каневі створюють сучасний парк біля Шевченківського центру

У Каневі біля новозбудованого Шевченківського центру буде створений сучасний парк.

У ньому розмістяться найбільший у місті дитячий майданчик та функціональні спортивні локації, якими зможуть користуватися також люди із інвалідністю.

Про ці плани повідомив у Facebook голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Роботи зі створення парку, за словами Скічка, вже стартували.

"Перший крок ми вже зробили: відбудували Шевченківський культурний центр. Але лишити ззовні все без змін – це як зробити капремонт в одній кімнаті, а решту квартири лишити в розрусі. Ми ж за комплексний підхід у будь-якому проєкті. Тому наш наступний крок – створення сучасного парку біля Шевченківського культурного центру. Зараз над цим і працюємо", — зазначає Олександр Скічко.

Історія будівництва Шевченківського центру почалася ще 36 років, а завершити цей довгобуд вдалося за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Заклад називатиметься Shevchenko HUB.

Нагадаємо, у 2021 році у рамках "Великого будівництва" стартувала також програма "Велика реставрація" з відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів культурної спадщини, вона розрахована на кілька років.

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