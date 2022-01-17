"Велике будівництво": У Львові зведуть багатофункціональну арену, яка зможе прийняти матчі Євробаскету

Будівництво арени розпочнеться 2022-го.

"Льодова арена" у Львові, яку створять в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", буде одним з місць проведення матчів чоловічого Чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році у разі отримання Україною права на проведення першості.

Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Очільник області розповів, що будівництво арени на 10 тисяч глядачів має розпочатися вже цього року. Зараз на місці майбутньої арени тривають геодезичні роботи, паралельно виготовляється проєктно-кошторисна документація.

"Щоб ознайомитися з проєктом і місцем будівництва спортивного об’єкту, а також всією важливою туристичною інфраструктурою Львова, сьогодні до нас завітала делегація Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій", - зазначив Козицький.

Він пояснив, що зустріч присвячена підготовці до Євробаскету-2025, на проведення якого претендує Україна. Саме тому цього року у Києві, Львові та Дніпрі розпочнеться будівництво сучасних спортивних баскетбольних стадіонів європейського зразка.

На львівській арені зможуть відбуватися ігри з хокею, следж-хокею, фігурного катання, а також матчі з баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, тенісу, флорболу.

Також головний зал зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, ММА (змішаних бойових мистецтв), східних єдиноборств, важкої атлетики, пауерліфтингу, а також проведення культурних заходів. У залах арени зможуть проводити змагання зі спортивної і художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту.

"Вірю, що "Льодова Арена" у Львові як мультифункціональний центр для різних видів спорту стане візитівкою нашої області", - резюмував Козицький.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи Тургаєм Демірелем щодо заяви України на прийняття ЄвроБаскету-2025 і створення нової спортивної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".