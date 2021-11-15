"Велике будівництво": у наступному році Укрзалізниця збудує пів сотні вагонів-зерновозів

Зараз загальний парк вагонів-зерновозів УЗ становить 11,4 тис. одиниць.

Укрзалізниця у 2022 році планує побудувати на власних виробничих потужностях у Панютинському вагоноремонтному заводі 50 вагонів-зерновозів.

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, передає пресслужба компанії.

Оновлення рухомого складу УЗ відбудеться у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"У наступному році плануємо поповнити парк зерновозів, які мають стабільно великий попит на ринку вантажних перевезень. Уже формуємо замовлення нашому Панютинському вагоноремонтному заводу на виготовлення 50 вагонів-зерновозів нового зразка, що є повністю власною розробкою підприємства. Даємо старт серійному виробництву цих вагонів", — розповів Камишін.

За його словами, цього жовтня середньодобове навантаження зернових вантажів склало 131,4 тис. тонн – це найбільший показник за 10 років.

"Нам вдалося в стислі терміни виправити ситуацію з підготовкою до сезону перевезення зернових, і зараз ми демонструємо хороші результати. Впевнений, що в партнерстві з аграріями нам вдасться перевезти цьогоріч рекордні показники зерна, значно наростити експортні показники та покращити економічний стан України", - наводить слова Камишіна пресслужба УЗ.

Новий вагон для перевезення зерна та інших харчових сипких вантажів моделі 19-6938 було розроблено у 2019 році філією "Панютинський вагоноремонтний завод" АТ "Укрзалізниця". Він має збільшений об’єм — 120 м³, тоді як максимальний об’єм старих зерновозів — 94 м³. Конструкційна швидкість вагона — до 120 км/год. Вагон сертифікований для експлуатації як на залізницях України, так і на експортних напрямках.

В даний момент загальний парк вагонів-зерновозів УЗ становить 11,4 тис. одиниць. Найближчими роками компанія планує його оновити, для чого було розроблено концепцію оновлення парку вантажних вагонів до 2028 року, яку було схвалено 30 вересня 2021 року на засіданні Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування Укрзалізниці. Впродовж наступних семи років планується побудувати та оновити майже 15 тис. зерновозів, у тому числі 3,6 тис. — на підприємствах АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про старт програми "Велике будівництво" на українській залізниці. Так, створення нової залізниці передбачатиме масштабне оновлення рухомого складу та залізничних шляхів. Зокрема, до 2028 року планується оновити десятки тисяч вантажних вагонів.

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