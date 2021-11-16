"Велике будівництво": у Нікополі скоро запрацює перший у місті спорткомплекс з басейном

"Велике будівництво": у Нікополі скоро запрацює перший у місті спорткомплекс з басейном

Особливістю спорткомплексу стане "розумне" обладнання.

У місті Нікополь завершується будівництво "з нуля" сучасного спортивного комплексу з басейном.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Об’єкт створюють у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Для Нікополя це буде перший в його історії подібний спорткомплекс.

На об’єкті у дві зміни працюють понад 70 будівельників. Вони вже завершують укладання кахлів та шпаклювання стін під фарбування, влаштовують електрику. На фінішному етапі монтаж енергоефективного вентильованого фасаду будівлі. Також уже встановлені вікна та великі вітражі.

Територію навколо майже закінчили викладати тротуарною плиткою. Поруч з будівлею будуть висаджені листяні та хвойні дерева.

"Продовжуємо розвивати на Дніпропетровщині спортивну інфраструктуру. Оновлюємо пришкільні стадіони. Модернізуємо дві великі арени у Кривому Розі. Будуємо одразу три нові басейни. Один з них – у Нікополі", – зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Будівля спорткомплексу буде розділена на дві частини. Одна – адміністративна, де будуть розташовані роздягальні, душові й тренерські.

В іншому крилі облаштують чаші великого та малого басейнів. Дорослий – 25-метровий, дитячий – вдвічі менший. Басейни вміщуватимуть 100 відвідувачів, а трибуни будуть розраховані ще на 50 місць.

"Буде модернова яскрава будівля. Повністю пристосована для людей з інвалідністю. На вході передбачений пандус і тактильна плитка, спеціальні покажчики шрифтом Брайля. В обох басейнах – підйомники", – сказав гендиректор підрядної компанії Сергій Гавриленко.

Особливістю спорткомплексу буде "розумне" обладнання. Системи опалення, вентиляції та очистки води будуть об’єднані в єдиний центр, який буде підтримувати комфортний мікроклімат всередині. Воду дезінфікуватиме ультрафіолетовий фільтр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в іншому місті області – Кривому Розі – програма "Велике будівництво" розпочала відновлення двох спортивних арен: футбольних стадіонів "Металург" та "Спартак"

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