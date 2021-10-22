"Велике будівництво": У Полтаві відкрили новий підземний паркінг для швидких

Підземний паркінг для карет швидкої допомоги було відкрито у Полтаві в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

На будівництво нового паркінгу з державного та обласного бюджетів було спрямовано 88,9 млн грн, повідомила Полтавська ОДА.

"Новий підземний паркінг розміщений на місці старого гаража для "швидких", який був зведений ще в 1970-х роках і не відповідав необхідним вимогам. Площа нового паркінгу збільшена майже вдвічі – до 2400 квадратних метрів", - розповіла пресслужба ОДА.

Зараз паркінг може вмістити до 50 "швидких". Там було облаштовано диспетчерську, підйомник для огляду технічного стану машин, а також кімнати відпочинку для водіїв. Приміщення з’єднане переходом до центру екстреної медичної допомоги. На даху об’єкту було створено мініпарк для пацієнтів нового обласного кардіоцентру, який було зведено минулого року також в рамках "Великого будівництва".

"Встановлене інформаційне табло. Коли надходить виклик, на ньому оприлюднюється адреса, за якою потрібно прибути для надання допомоги. У вересні отримали сертифікат готовності об’єкта до експлуатації", - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час відкриття паркінгу.

У свою чергу заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, який також був присутній при відкритті, наголосив, що такі паркінги є прикладом для наслідування для інших регіонів, адже вони підвищують ефективність надання невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що у планах "Великого будівництва" до кінця року збудувати та оновити 30 медичних закладів, 340 сільських амбулаторій і 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні.

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