"Велике будівництво": у Рівному за два роки зведуть новий хірургічний корпус обласної клінічної лікарні

"Велике будівництво": у Рівному за два роки зведуть новий хірургічний корпус обласної клінічної лікарні

Цього року у Рівному розпочнеться будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні.

Реалізувати проєкт заплановано у три черги протягом 2022-2023 років в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба Рівненської ОДА.

Для проєкту вже виготовлено експертний звіт. Загальна вартість будівництва становитиме 1,25 млрд грн.

"Передбачається будівництво 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу з операційним блоком, відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, стаціонарними відділеннями хірургічного профілю, хірургічного блоку з застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій", - розповіли в ОДА.

Інші корпуси обласної клінічної лікарні будуть капітально відремонтовані. Зокрема, вже цього року планується оновити будівлі головного корпусу та поліклініки, кардіологічного відділення та хірургічного корпусу.

"З обласного бюджету на виготовлення проєктної документації передбачено по 1 млн грн на кожен об’єкт. Наразі проводиться робота щодо технічних завдань та вихідних даних для проєктування об’єктів обласних лікарень", - додали в ОДА.

Як раніше повідомив Президент Володимир Зеленський, в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" за два роки було побудовано та модернізовано понад 200 приймальних відділень українських лікарень та 600 сільських амбулаторій.