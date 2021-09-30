"Велике будівництво": у Сєвєродонецьку у 2022 році відкриється хірургічний комплекс Луганської обласної лікарні

"Велике будівництво": у Сєвєродонецьку у 2022 році відкриється хірургічний комплекс Луганської обласної лікарні

У Сєвєродонецьку вже у 2022 році почне приймати пацієнтів новий хірургічний комплекс Луганської обласної лікарні.

Його зараз активно будують на вулиці Сметаніна, 5Т у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво».

Про це повідомляє у Facebook голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Цей об’єкт розрахований на два роки. Цього року ми отримали 34 млн гривень, а взагалі він коштує трохи більше 300 млн гривень. Були запитання, чому така велика сума. Тому що це не просто стіни. У цю суму входить не тільки капітальний ремонт та будівництво цього приміщення, а ще й повністю обладнання", — розповів Сергій Гадай.

Першу чергу робіт, за його словами, буде прийнято у грудні. А наступного року планується відкриття сучасного хірургічного відділення.

Тривають також перемовини щодо відкриття у тому ж корпусі відділення щелепно-лицевої хірургії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував у планах реалізації програми "Велике будівництво» відновлення та будівництво сотень об’єктів соціальної інфраструктури — лікарень, приймальних відділень, шкіл, дитячих садочків та стадіонів.

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