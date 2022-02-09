"Велике будівництво": у Запоріжжі створили відеомодель залізничного шляхопроводу, який приєднають до магістралі через Дніпро

"Велике будівництво": у Запоріжжі створили відеомодель залізничного шляхопроводу, який приєднають до магістралі через Дніпро

У Запоріжжі розпочалося активне будівництво залізничного шляхопроводу, який стане частиною Автотранспортної магістралі через Дніпро.

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області оприлюднила в YouTube відеомодель цього проєкту.

Наразі на об’єкті, названому "спорудою №18", виконуються роботи з розробки ґрунту котловану проміжної опори, а також триває віброзанурення шпунтових паль.

Передбачається, що під залізничним шляхопроводом з боку вулиці Тюленіна проходитиме заїзд на вантовий міст, який був відкритий 22 січня.

Добудова усієї Автотранспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Магістраль безперервного руху матиме загальну довжину понад 9 км. Вона складається з 6 транспортних розв’язок, які включають 26 штучних споруд, в тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Її офіційне будівництво стартувало в 2004 році, але згодом було зупинене. У грудні 2020-го у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили проїзд першим проїздом балкового мосту, який з'єднав район Бабурка та острів Хортиця через річку Старий Дніпро.

А 22 січня 2022 року відкрили автомобільний рух першим проїздом вантового мосту, який з'єднав Хортицю з центром Запоріжжя.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко аноносував будівництво двох інших великих мостів – у Кременчуці через Дніпро та у Ямполі через Дністер.