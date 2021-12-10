"Велике будівництво": вантовий міст на Хортицю засяє синьо-жовтими кольорами

Будівництво верхової частини вантового мосту вийшло на фінішну пряму.

Вантовий міст через Дніпро, будівництво якого завершується у Запоріжжі, буде підсвічений кольорами Державного прапора України.

Про це повідомляє Укравтодор.

Флагман програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде обладнаний LED–освітленням. Лампи будуть встановлені на вантах, пілонах та інших елементах штучної споруди. У темряві вони світитимуться синім та жовтим кольорами.

"Вже виконуються роботи з облаштування підсвітки… В Україні так мости ще не освітлювались", — розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олександр Горбань.

Будівництво верхової частини вантового мосту — споруди №10 Автотранспортної магістралі через ріку Дніпро у м. Запоріжжя — вийшло на фінішну пряму. Мостобудівники змонтували всі 48 вантів та готуються до опускання прогонової будови. До кінця року рух верховою частиною мосту буде відкритий.

Міст з'єднує острів Хортиця із центром Запоріжжя.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував плани оновити та побудувати цього року за його програмою "Велике будівництво" 245 мостів по всій Україні.