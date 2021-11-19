"Велике будівництво": від Недригайлова до Ромнів уже можна проїхати якісною новою дорогою

"Велике будівництво": від Недригайлова до Ромнів уже можна проїхати якісною новою дорогою

На 11,6 км дороги Н-07 Київ – Суми – Юнаківка завершився капітальний ремонт, що проходив там за програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Було відновлено ділянку, яка з’єднує селище Недригайлів та Ромни (км 232+360 – км 244+000).

Про це повідомила Сумська ОДА.

На трасі відфрезеровано зношене асфальтобетонне покриття та посилено основу дорожнього одягу. Також було влаштовано вирівнюючий та верхній шар асфальтобетону, встановлено дорожні знаки та бар’єрне огородження, влаштовано узбіччя та освітлення. Наразі наноситься дорожня розмітка.

Всього протягом 2020-2021 років планується відремонтувати 189,6 км траси Н-07.

"З них: у межах Сумської області – 83,6 км, Чернігівської – 91 км та Київської – 15 км. У наступному будівельному сезоні реконструкцію та капітальний ремонт на даній автодорозі в межах Сумської області буде продовжено", - додали в ОДА.

Як раніше повідомлялося, у планах програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року відновити 24 тис. км доріг. Програма Президента Володимира Зеленського охопить як траси державного значення, так і місцеві дороги.